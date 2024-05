Pozitivita brankára Gudlevskisa prešla počas zápasu na celý lotyšský tím, podľa trénera to bol zatiaľ ich najlepší zápas na turnaji

Keď mladý lotyšský útočník Dans Ločmelis z americkej NCAA v siedmej sérii nájazdov na MS v hokeji aj so šťastím prekonal Samuela Hlavaja a Juraj Slafkovský na druhej strane potrebné šťastie či kvalitu nemal, spečatilo sa tým prekvapujúce lotyšské víťazstvo nad Slovenskom 3:2 po nájazdoch.

Znamená to, že bronzoví medailisti z vlaňajška Lotyši zostali v hre o štvrťfinále, ale najmä odohrali najlepší zápas na turnaji v Ostrave.

Pozitivita Gudlevskisa

„Možno sme nezačali najlepšie, ale brankár Gudlevskis nás držal v zápase a jeho pozitívne emócie preskočili na celé mužstvo. Verili sme si, že môžeme vyhrať a aj sa nám to so šťastím podarilo,“ priznal Ločmelis na webe diena.lv. K svojmu rozhodujúcemu nájazdu doplnil:

„Videl som, že brankár agresívne vykorčuľoval, tak som sa snažil obrať ho o trpezlivosť.“

Boli viac oddýchnutí ako Slováci

Strelec vyrovnávajúceho gólu na 2:2 obranca Oskars Cibulskis spomenul aj fakt, že Lotyši mali po súboji proti Švédom o čosi viac času na oddych ako Slováci, ktorí hrali proti Francúzom až v sobotu večer.

„Boli sme trochu viac oddýchnutí, tento faktor hral určite v náš prospech. Mohlo sa zdať, že sme v zápase vydržali byť dlhšie čerstvejší, dokázali sme dlhšie hrať v potrebnom tempe. Samozrejme, slovenské útoky boli nebezpečné, ale nakoniec sme získali dôležité dva body a tešíme sa z víťazstva,“ uviedol Cibulskis.

Zatiaľ najlepší zápas Lotyšov

Tréner Lotyšov Harijs Vitloninš pochválil svoj tím za najlepší výkon na turnaji:

„Určite to bol zatiaľ náš najlepší zápas. Mužstvo ukázalo, že má charakter – bojovali sme od prvej do poslednej minúty. Samozrejme, boli tam chyby, nájdete nuansy, kde sme mohli hrať lepšie najmä v presilovkách., Mohli sme rozhodnúť už v predĺžení, ale dôležité je víťazstvo. Chlapci bojovali až do konca a je fantastické, že sme vyhrali,“ povedal Vitolinš.

Nasledujúci zápas proti Američanom

Jeho tím čaká v utorok podvečer súboji proti Američanom a len trojbodový zápis Lotyšom prinesie predĺženie postupovej šance. Aj keby sa tak stalo, Slováci neskôr nemôžu zabodovať proti Švédom, aby Lotyši postúpili.

„Vieme, že proti nám nastúpia velikáni z NHL, ale máme charakter a budeme bojovať. Zápas sa vždy začína od stavu 0:0. Dáme do toho všetko a pokúsime sa vyhrať,“ dodal Vitolinš.