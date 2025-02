Obranca Evertonu každé ráno telefonuje rodičom na Ukrajinu, či sú v poriadku

Keď v polovici sezóny 2021/2022 prestupoval ukrajinský obranca Vitalij Mykolenko z Dynama Kyjev do anglického FC Evertone, netušil, že o niekoľko týždňov sa z jeho krajiny stane „bojové pole“.

Ruské vojská sa síce zhromažďovali pri ukrajinských hraniciach už v čase jeho odchodu do Anglicka, no nenapadlo ho, že navonok deklarované „vojenské cvičenie“ prerastie do najhoršej vojny na európskom kontinente od druhej svetovej vojny.

Niekedy sa nevyspia

„Každé ráno volám rodičom a pýtam sa: ‚Ste v poriadku?‘ Niekedy sú to zlé správy, pretože sa nevyspali, inokedy je to normálne,“ povedal v rozhovore pre britský denník Mirror 25-ročný Mykolenko, ktorý pochádza z mesta Čerkasy.

Vraví, že hoci je v bezpečí na Britských ostrovoch, je to preňho ťažké. Uvedomuje si však, že ešte náročnejšie je to pre ľudí na Ukrajine. „Nevedia, čo sa môže stať dnes večer alebo nabudúce, keď Rusi odpália rakety na mestá. Dúfam, že sa to raz skončí,“ dodal podľa webu footboom1.com zadák, ktorý sa predstavil na minuloročných majstrovstvách Európy aj kontinentálnom šampionáte tri roky predtým.