Obranca Calgary Flames Nikita Zadorov skritizoval ruskú vojnu na Ukrajine, propagandy voči nemu sa neobáva

Ruský hokejový obranca Nikita Zadorov pôsobiaci v tíme zámorskej NHL Calgary Flames otvorene skritizoval ruskú inváziu na Ukrajinu. Ako referuje web Kyiv Independent, učinil tak počas youtubového rozhovoru s blogerom Jurijom Dudom.

„Je mi ľúto všetkých mladých chlapcov. Prepáčte, ale namiesto toho, aby sme vychovali novú generáciu, poslali sme ich zomrieť,“ povedal 28-ročný rodák z Moskvy.

Zatiaľ je jediný z NHL

Zadorov je zatiaľ jediným ruským hráčom pôsobiacim v NHL, ktorý verejne vystúpil proti ruskej invázii na Ukrajinu.

Podľa Hockey News Zadorov chápe, že nie každému v jeho situácii vyhovuje byť otvorený, ale nedovolí, aby to odradilo jeho konanie.

„Určite som si vedomý následkov, ktorým budem čeliť. Pravdepodobne sa už nebudem môcť vrátiť do svojej vlasti a mesta, kde som vyrastal, ale som s tým zmierený,“ povedal Zadorov.

Má v tom jasno

Skúsený zadák, ktorý v profilige hrával taktiež za Chicago Blackhawks, Colorado Avalanche a Buffalo Sabres, dokonca vraví, že sa neobáva propagandy v Rusku namierenej voči nemu.

„Viem, ako to tam funguje. Televízne kanály budú o mne hovoriť: ‚Západ mu vymyl mozog‘. Budú hovoriť, že príliš sledujem CNN alebo také niečo. Mám v tom však jasno, viem rozlíšiť zlé a dobré veci, a to je môj názor,“ poznamenal Zadorov a dodal, že ľudia by si mali viac všímať, čo sa deje v ich krajine: „Myslím si, že športovci, najmä hokejisti v tejto lige, majú skvelý vplyv a myslím si, že by sa nemali báť ozvať.“

Deje sa mnoho vecí

Podľa Zadorova sa ruskí hráči v NHL dosiaľ nepostavili voči konaniu Kremľa preto, že nechcú stratiť právo vrátiť sa do Ruska.

„Stále majú rodinu a niektorí sa boja, že sa jej niečo stane. Deje sa mnoho vecí. V porovnaní s Kanadou a Spojenými štátmi sa v krajine ťažšia situácia,“ podotkol.

Zadorov vraví, že v Rusku existuje veľa ľudí, ktorí majú rovnaký názor ako on, ale skrátka nič nezmôžu.

„Nemajú šancu opustiť krajinu a nájsť si tu dobrú prácu, pracovať tu, zarábať peniaze, živiť svoje rodiny. Som naozaj šťastný, že mám právo tu byť,“ skonštatoval ruský obranca.