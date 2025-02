Obnoví sa spojenie Messi a Barcelona? Novinár, ktorý ako prvý informoval o jeho prestupe do PSG, má v tom jasno

Argentínčan Lionel Messi pôsobil dlhých 21 rokoch v štruktúrach katalánskeho veľkoklubu FC Barcelona.

Pre veľké finančné problémy bol nútený odísť do Paríža Saint-Germain. Po dvoch rokoch sa presunul do USA, konkrétne do Interu Miami.

Tam hviezdi dodnes, no zdá sa, že to nie je jeho posledná zastávka vo futbalovej kariére. A nehovorí sa o jeho návrate do domoviny.

Novinár Alex Candal ako prvý informoval o Messiho odchode z Barcelony do Paríža. Pripomenul, že zmluvu s Miami dodrží a ostane tam do konca roka 2025.

V januári ďalšieho roka sa však stane voľným hráčom a potom by sa malo udiať niečo priam až nereálne – návrat do Katalánska.

Candal citoval vyhlásenie 37-ročného Argentínčana: „Nemôžem sa vzdať futbalu, kým si nezahrám na novom Camp Nou.“

„Kto prvý povedal, že Leo prestupuje do Interu Miami? Nebol som to ja? A teraz vám hovorím, že sa vracia do Barcelony,“ doplnil novinár v priamom prenose.