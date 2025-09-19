Obnovená budova Okresného úradu v Skalici prináša úsporu energií aj komfort občanom – FOTO

Ministerstvo vnútra v rokoch 2020 – 2023 investovalo do rekonštrukcie interiéru viac než 800-tisíc eur.
MV SR: Obnova budovy Okresného úradu Skalica
Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (druhý sprava) a primátorka mesta Skalica Oľga Luptáková (uprostred) počas predstavenia zmodernizovaného interiéru a exteriéru budovy Okresného úradu Skalica, v ktorej sídli aj Klientske centrum. Obnova, ktorú zabezpečilo Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s mestom Skalica, prináša občanom komfortné, dôstojné a energeticky úsporné prostredie, ktoré spĺňa nároky 21. storočia. Skalica, 19. september 2025. Foto: SITA/Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra v spolupráci s mestom Skalica dokončilo rozsiahlu obnovu budovy Okresného úradu Skalica, v ktorej sídli aj klientske centrum. Modernizácia interiéru aj exteriéru podľa hovorcu ministerstva vnútra Mateja Neumanna prináša občanom komfortné, dôstojné a energeticky úsporné prostredie, ktoré spĺňa nároky 21. storočia.

Moderné priestory

Ministerstvo vnútra v rokoch 2020 – 2023 investovalo do rekonštrukcie interiéru viac než 800-tisíc eur. Práce zahŕňali úpravu priestorov prízemia, kde vzniklo moderné klientske centrum Okresného úradu Skalica, a kompletnú obnovu všetkých podlaží, vrátane suterénu. V rámci klientskeho centra sú zriadené aj detašované pracoviská Okresného úradu Senica, konkrétne odbor živnostenského podnikania a odbor všeobecnej vnútornej správy.

Klientske centrum ponúka moderné, klimatizované priestory s detským kútikom, disponuje schodiskovou plošinou pre imobilných klientov a poskytuje parkovanie priamo pre návštevníkov. Vďaka strategickej polohe okresu Skalica, ktorý je prihraničný so susednou Českou republikou, centrum denne vybaví približne 180 klientov.

Udržateľnosť prevádzky

„Dôležitým partnerom pri tejto obnove bolo mesto Skalica. Už pred časom sa mesto zaviazalo, že po modernizácii vnútorných priestorov zabezpečí aj obnovu exteriéru. Žiaľ, predchádzajúce vedenie mesta tento prísľub nenaplnilo a budova zvonka zostávala nedokončená. Až súčasné vedenie s pani primátorkou Oľgou Luptákovou sa k záväzku postavilo zodpovedne a obnovu úspešne zrealizovalo,“ povedal minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok. Modernizácia exteriéru výrazne znižuje náklady na energie a zároveň zlepšuje hospodárnosť a udržateľnosť prevádzky.

„Klientske centrá priamo zlepšujú každodenný kontakt ľudí so štátom. V Skalici sa podarilo spojiť investíciu zo strany ministerstva a zodpovedný prístup samosprávy, výsledkom čoho je moderné a dôstojné prostredie pre občanov aj zamestnancov úradu. Tandem štátu a samosprávy dokazuje úspech v konkrétnych výsledkoch,“ doplnil splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu a štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák.

