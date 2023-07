Obmedzenie právnej spôsobilosti mentálne postihnutých je nadužívané, komisárka Stavrovská volá po reforme opatrovníctva

Aj napriek tomu, že obmedzenie spôsobilosti na právne úkony je už miernejší právny nástroj ochrany než pozbavenie spôsobilosti, v praxi je nadužívaný, pretože je jediný.

Uviedla to komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská a upozornila na potrebu opatrovníckej reformy, ktorá by zaviedla aj právny nástroj podporovaného rozhodovania.

Poradcovia a ochrana pred podvodníkmi

Ako v tlačovej správe vysvetlil Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP), v zahraničí sa postupne upúšťa od obmedzovania spôsobilosti na právne úkony a zavádza sa model takzvaného podporovaného rozhodovania.

„Právo na rozhodovanie sa vtedy neprenáša na iné osoby, ale daná osoba má svoj okruh poradcov, napríklad členov rodiny alebo priateľov, ktorých úlohou je zistiť vôľu podporovanej osoby a ochrániť ju pred podvodníkmi,“ informoval ÚKOZP.

Ako ďalej úrad komisára vysvetlil, o podporcovi nemusí rozhodnúť súd, pričom súdne konanie nie je potrebné ani na zmenu podporcu.

Stavrovská spolu s právnymi expertmi, odborníkmi pre problematiku ľudských práv, so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) v SR, Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím (NROZP) v SR a s odborníkmi z ministerstva spravodlivosti a tiež ministerstva práce pripravili návrh takzvanej reformy opatrovníctva.

Diskriminácia mentálne postihnutých

„S takýmito ľuďmi sa stále automaticky zaobchádza inak ako s ostatnými ľuďmi a berie sa im možnosť zúčastniť sa na väčšine životných aktivít, hoci tieto aktivity nie sú právnymi úkonmi. Jednoznačne v týchto prípadoch dochádza k ich diskriminácii. Nemôžu sa v ničom sami rozhodnúť, hoci majú svoj názor, nikto sa ich naň nepýta, nepovažujú sa za plnohodnotných členov našej spoločnosti,“ upozornila riaditeľka Republikovej centrály ZPMP v SR Iveta Mišová.

Predseda NROZP v SR Branislav Mamojka informoval, že vláda SR sa v Národnom programe rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021-2030 zaviazala, že na rokovanie bude predložený materiál riešiaci problematiku reformy opatrovníctva dospelých.

Prednosť pre podporované rozhodovanie

Ako ďalej informoval, na ministerstve spravodlivosti je už pripravené aj legislatívne znenie.

„Legislatívny návrh počíta s tým, že podporované rozhodovanie bude mať vždy prednosť pred rozhodnutím súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony. Človek s ťažkosťami pri rozhodovaní bude mať právo pred svojím rozhodnutím dostať oficiálnu, právne uznanú podporu, poradenstvo od osoby, ktorú si vyberie,“ vysvetlil ÚKOZP s tým, že k predloženiu materiálu na rokovanie vlády SR doteraz nedošlo.

„Vyzývame preto politické strany kandidujúce v parlamentných voľbách 2023, aby sa k tejto téme prihlásili a venovali sa jej,“ vyhlásila Stavrovská, pričom Iveta Mišová zo ZPMP v SR súčasne vyzvala budúce vedenie rezortu spravodlivosti, aby urýchlili dokončovacie práce na legislatívnej zmene.