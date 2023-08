Objavte Poloniny vďaka unikátnym zážitkom. Tradičné remeslá, nedotknutá príroda a rusínsky temperament

Letné objavovanie najvýchodnejšieho kútu Slovenska pokračuje už tradične v tretí augustový víkend. Návštevníci podujatia Objavte POLONINY majú možnosť stráviť kvalitný čas s rodinou a priateľmi pri spoznávaní nedotknutej prírody, remeselnej práci, pozorovaní miliónov hviezd v parku tmavej oblohy a dozvedieť sa viac

O chutných špecialitách regiónu, príďte objaviť Poloniny s nami!

Štvrtý ročník festivalu Objavte POLONINY , ktorý sa uskutoční 17. až 20. augusta, je opäť rozložený v niekoľkých obciach v srdci národného parku Poloniny.

Pre návštevníkov je pripravených takmer 30 zážitkov a fantastický voľne dostupný sprievodný program.

Unikátny koncept prináša príjemný zážitok aj pre tých, ktorí nevyhľadávajú masové podujatia a vedia si vychutnať komornejšiu atmosféru.

V „hlavnom stane” v obci Ulič bude situovaná aj pestrá gastro ponuka a predaj miestnych produktov.

Foto: Objavte Poloniny

NA ČO SA MÔŽU NÁVŠTEVNÍCI TEŠIŤ?

Poloninské hviezdy – na oblohe aj v podobe šikovných ľudí

Tento ročník bude programovo naozaj pestrý. Aktuálne má organizačný tím pripravených takmer 30 zážitkov a bohatý sprievodný program. Podujatie v sebe nesie spoznávanie prírody pešo aj na bicykli, množstvo remeselných zážitkov a nekonvenčné spojenie tradičného s moderným. Sprievodný program zahŕňa pravý rusínsky stand-up, vystúpenie folklórneho zoskupenia či výstavu obrazov.

„Poloniny sú parkom tmavej oblohy. Nikde na Slovensku nenájdete toľko žiariacich hviezd. Pre mňa sú však hlavnými hviezdami šikovní ľudia, ktorí pre našich návštevníkov pripravujú unikátne zážitky,” hovorí jedna z organizátoriek, Katarína Romanová.

Tento rok sa do podujatia zapojilo aj Astronomické observatórium v Kolonickom sedle, ktoré rozširuje ponuku pozorovania hviezd počas celého predĺženého víkendu. Návštevníci môžu vyskúšať profesionálne vybavenie a vychutnať si noc plnú hviezd.

Ďalšou novinkou je predstavenie pestovania a spracovania druhej tradičnej plodiny z regiónu Polonín – pohánky. „Najznámejšie „tatarčané pirohy” sa vyrábajú z tatarky teda z pohánkovej múky a nie z tatárskej omáčky, ako sa niektorí návštevníci zvedavo pýtali”, usmieva sa nad otázkami Eva Kocanová, spoluorganizátorkaroka víkendu a dodáva: „Aj tento rok navštívime oba poloninské pralesy – ten skutočný bukový prales Havešová aj ten konopný prales v Pčolinnom. Pre milovníkov prírody máme pripravenú rannú a večernú ornitologickú prechádzku aj ďalšiu novinku – trochu mágie pri zber magických poloninských rastlín. Kto si bude chcieť niekoho pričarovať do života, tak v auguste je ten správny čas.” dodáva.

Podujatie nevynechá ani tradičné zážitky ako je pečenie chleba, drevorezbu, spracovanie ovčej vlny, či populárne cykloprehliadky alebo strávenie noci v pralese.

Foto: Objavte Poloniny

Chute a humor Polonín

Zážitkový víkend Objavte POLONINY je výbornou príležitosťou ako spoznať najvýchodnejší, doteraz neobjavený kút Slovenska. Tento unikátny koncept umožňuje návštevníkom zažiť región ako celok – s jeho prírodou, tradičným jedlom a spôsobom života miestnych ľudí.

Košičanka Eva Kocanová, ktorá Poloniny tiež objavila len pred niekoľkými rokmi, neskrýva svoje nadšenie pre tento rázovitý región: „Príďte sa ponoriť do regiónu Polonín, dostaňte pod kožu jeho vône, chute, farby a humor. Všetko v nádhernej prírode, so srdečnými ľuďmi a autenticky po rusnácky!“

Objavte v nových farbách

Jednotlivé zážitky zostávajú v ponuke počas celého roka, a teda aj v iných letných termínoch mimo samotného podujatia.

Letné víkendové podujatie organizuje občianske združenie Take naše, založené na podporu cestovného ruchu a regionálneho rozvoja na východnom Slovensku. Podľa Evy Kocanovej napĺňa svoj zámer: „Podujatie Objavte Poloniny si našlo svoje miesto na dovolenkovej mape Slovenska. Jeho unikátnosť spočíva vo vytvorení „intímneho” spojenia medzi návštevníkmi a miestnymi obyvateľmi. Nejde len o remeselné workshopy. Účastníci majú dostatočný priestor porozprávať sa a zdieľať navzájom svoje životné radosti a skúsenosti. Obohacujú sa navzájom a to je to najkrajšie, čo ľudí ťahá na Objavte Poloniny.“

Nakoľko sa koncept zážitkového víkendu osvedčil ako skvelý spôsob spoznávania časti Slovenska, organizátorky majú za sebou aj pilotný ročník podujatia Objavte Bardejov. Spolu s pridaním nového regiónu zmenili aj vizuál a všetky ďalšie podujatia budú združené pod značkou Objavte.

Projekt Objavte POLONINY v tomto roku podporili partneri, ktorí sa do aktivít aktívne zapájajú – Národný park Poloniny, Poloniny neskutočne skutočné, Slovenský zväz astronómov a Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, Nadácia SPP, Karpatská nadácia, Nadačný fond Baumit, Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín.

Informačný servis