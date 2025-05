Objavte liečivú silu stromov a pripravte si niektorý z 99 receptov

Zistite, ako tieto prírodné poklady preniesť do vašej kuchyne a pripravte si doma svoje vlastné zdravé a chutné jedlá.

V knihe Liečivá sila stromov a plodov nájdete recepty a inšpirácie, ktoré vám ukážu, že lesy, lúky a záhrady nie sú len miestami oddychu, ale aj nevyčerpateľným zdrojom surovín na varenie či pečenie voňavých a liečivých dobrôt.

Kniha ponúka 99 úžasných prírodných receptov, ktoré oživia a obohatia vaše jedálničky. Môžete si pripraviť:

lipovú kávu

liečivý smrekový med

voňavý jarabinový koláč

slávnostné žaluďové sušienky

čoko-lipový puding

lipový oxymel

ružové maslo

drienkové pyré

Naučíte sa rozpoznávať jedlé časti rastlín v lese – ako fungujú signatúry rastlín a čo to znamená. Začnete pripravovať chutné pokrmy a nápoje. Zároveň si posilníte svoje zdravie. „Ak by ste ochutnali mladé výhonky smreka, možno by ste boli prekvapení ich citrusovou chuťou. Agátové kvety zas chutia ako sladký dezert. Listy bukov majú jemne kyslastú chuť a žalude prinášajú orechovú hĺbku do jedál,“ dodáva Diana.

Diana už pred dvomi rokmi napísala knihu Liečivá sila divokých byliniek, ktorá sa stala bestsellerom, 10-tisíc predaných výtlačkov a ocenenie Zlatá kniha. Teraz jej pribudla sestra Liečivá sila stromov a plodov, a v nej tipy ako zužitkovať to, čo rastie nad nami, na stromoch, čiže kvety, listy, kôru, plody stromov. Napríklad čo si vyrobiť z plodov hlohu obyčajného, agátu bieleho alebo ako sa dá využiť taká obľúbená baza čierna.

V knihe nájdete recepty z plodov jarabiny vtáčej, slivky trnkovej, ruže šípovej, je tam výborný orgovánový med, či sladké javorové placky.

Diana popisuje kedy a ako zbierať jednotlivé časti stromov a kríkov, a pridáva takmer 100 receptov. Môžete vyskúšať smoothie mladosti z brezových lístkov, je tam aj špecialitka zo smrekových výhonkov – domáca smreková čokoláda alebo borovicové šišky fermentované v mede.

„Jedlé stromy a kríky sú ako malé farmaceutické továrne,“ tvrdí Diana v knihe Liečivá sila stromov a plodov . „Plody šípok sú plné vitamínu C, lipové kvety pomáhajú upokojiť myseľ, žalude boli kedysi základom výživy počas tuhých zím a smrekové výhonky podporujú imunitu. Mnohí z nás ani netušia, koľko živín sa ukrýva v korunách stromov.“

99 receptov z plodov stromov a kríkov, ktoré sa oplatí vyskúšať. A k tomu množstvo zaujímavých informácií a tipov. Ako hovorí Diana Mozoláková – Les je ako knižnica, kde každá vetva, každý list a každý plod nesú svoj vlastný príbeh. Tak si ich prečítajme.

Milan Buno, knižný publicista

