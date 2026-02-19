Objav na Šibeničnom vrchu, medzinárodný tím našiel dva nové minerály – FOTO

Opis oboch minerálov bol publikovaný aj v časopise American Mineralogist.
Typická páskovaná žilovina z lokality Šibeničný vrch so zhlukmi minerálov striebra (čierne) a zlatom. Šírka záberu je 9 cm. Foto: SAV
Na Slovensku objavili dva nové minerályauropolybazit a auropearceit. Objav je výsledkom detailného mineralogického výskumu unikátneho typu bonanzovej, nízkoteplotnej, strieborno-zlatej mineralizácie v lokalite Šibeničný vrch pri Novej Bani. Ako informovali zo Slovenskej akadémie vied (SAV), na objave spolupracoval medzinárodný tím pod vedením vedcov z Ústavu vied o Zemi SAV.

Medzinárodný tím tvorili vedci zo Slovenska, Českej republiky, Nemecka a Dánska, viedli ho mineralógovia zo SAV Tomáš Mikuš, Jozef Vlasáč a Martin Števko.

Auropolybazit.jpg
Auropolybazit Foto: SAV

„Oba nové minerály sa v lokalite vyskytujú v podobe nepravidelných zŕn s rozmermi do 0,2 mm spolu s ďalšími minerálmi striebra, ako je akantit, argentopolybazit, argentopearceit, pyrargyrit, proustit, stephanit, selenostephanit, roždestvenskajait-(Zn), zvěstovit-(Zn), zvěstovit-(Fe), naumannit a zlatom,“ uviedli zo SAV s tým, že opis oboch minerálov bol publikovaný aj v časopise American Mineralogist.

Auropearceit.jpg
Auropearceit Foto: SAV

„Tento objav výrazne rozširuje doterajšie poznatky o mineráloch skupiny polybazitu a pomáha lepšie pochopiť vznik bonanzových akumulácií minerálov striebra a zlata v prírode,“ uviedol člen tímu Ústavu vied o Zemi SAV Martin Števko.

