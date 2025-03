Občanom 43 štátov, vrátane Ruska a Bieloruska, chcú USA zakázať alebo obmedziť vstup na svoje územie

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa uvažuje o tom, že občanom desiatok štátov zakáže alebo obmedzí vstup na územie USA. Uviedli to v piatok noviny New York Times.

S odvolaním sa na anonymné zdroje denník uviedol, že na zozname by malo byť 43 krajín rozdelených do troch kategórií. V červenej kategórii majú byť štáty, ktorých občania by mali vstup do USA úplne zakázaný. Patrí k ním Afganistan, Bhután, Kuba, Irán, Líbya, Severná Kórea, Somálsko, Sudán, Sýria, Venezuela a Jemen.

Výrazne by sa malo obmedziť vydávanie víz občanom štátov v oranžovej kategórii. Do nej majú patriť Bielorusko, Eritrea, Haiti, Laos, Mjanmarsko, Pakistan, Rusko, Sierra Leone, Južný Sudán a Turkménsko. „V týchto prípadoch môže byť vstup povolený bohatým podnikateľom, ale nie ľuďom žiadajúcim o prisťahovalecké alebo turistické víza,“ uviedol New York Times. Ďalších 22 krajín v takzvanej žltej kategórii bude mať 60 dní na to, aby vyriešili obavy USA. Ak sa im nepodarí obavy rozptýliť, USA ich presunú do červenej alebo oranžovej kategórie.