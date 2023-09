O Trnavčanke, ktorá havarovala opitá pred základnou školou, rozhodol súd (foto)

Mladá Trnavčanka, ktorá v pondelok ráno opitá s vozidlom VW Passat havarovala na Ulici Jána Bottu v Trnave, má ísť do väzenia. Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Trnava vydal trestný rozkaz, ktorým ju uznal za vinnú z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a uložil jej trest odňatia slobody v trvaní dva mesiace so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia.

Zároveň jej uložil trest zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel v trvaní 40 mesiacov. Trestný rozkaz podľa hovorkyne súdu Jany Kondákorovej nie je právoplatný, obvinená si ponechala lehota na podanie odporu