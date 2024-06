O krajšie Slovensko sa postará takmer 10-tisíc ľudí, pomôžu Španej Doline aj nemocnici

Do dobrovoľníckej akcie roka vyslalo zamestnancov a zamestnankyne rekordných 203 firiem

Najväčšie dobrovoľnícke podujatie na Slovensku štartuje práve dnes. Na Našom Meste, ktoré už osemnásty raz organizuje Nadácia Pontis, sa tento rok zúčastní 9 600 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Svoje bežné pracovné povinnosti vymenia za maľovanie plotov, obnovu školských areálov aj náučných chodníkov, pomoc v domovoch seniorov či úpravu parkov. Spolu priložia pomocnú ruku v 42 mestách a obciach po celom Slovensku.

Podujatie Naše Mesto prepája firmy s občianskymi organizáciami, školami či miestnymi inštitúciami. Tisícky dobrovoľníkov a dobrovoľníčok im prídu pomôcť so skrášľovaním a úpravou miest, ktoré slúžia nám všetkým. „Firmy na jeden deň „zapožičajú“ svojich ľudí pre prospech verejnosti. Zamestnanci a zamestnankyne nielen pomôžu dobrej veci, ale si aj aktívne oddýchnu, rozvinú vzťahy v tíme, spoznajú nové miesta a odídu s dobrým pocitom z nezištnej pomoci,“ vraví výkonný riaditeľ Nadácie Pontis Michal Kišša.

Do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva v strednej Európe sa zapája rekordný počet 203 firiem. Okrem stálych účastníkov sú medzi nimi aj nováčikovia. „Naše Mesto je vstupná brána do firemného dobrovoľníctva, preto sme radi, že sa tento rok prihlásilo 39 firiem, ktoré to idú skúsiť prvýkrát. Nadšenci pomáhania sa zapoja do viac ako 500 užitočných aktivít od Sniny až po Stupavu,“ dodáva Michal Kišša.

Najviac ľudí sa do Nášho Mesta pridá v Bratislave a jej okolí, pomáhať sa bude aj v Trenčíne, Košiciach, Žiline, Dolnom Kubíne či Komárne. Väčšina aktivít sa udeje dnes, niektoré sa pre zlé počasie presunuli na 14. júna.

Medzi novinkami je maľovanie čičmianskych vzorov

Tento rok prichádza Naše Mesto i do viacerých nových lokalít. V turisticky atraktívnej Španej Doline, kde sa snažia udržiavať banské tradície, dobrovoľníci a dobrovoľníčky upravia náučný chodník aj okolie vstupu do banskej štôlne. Premiérovo sa do Nášho Mesta zapojili aj Čičmany, obec s domami vyzdobenými typickými ornamentmi. Čičmianske vzory tu vďaka dobrovoľníkom pribudnú budúci piatok na zastávkach, lavičkách, mostoch aj na obecnej bráne.

V Bratislave sa k akcii prvý raz pridáva Národný onkologický ústav – dobrovoľnícke ruky skrášlia nemocničný park v areáli a vytvoria tu príjemné miesto na trávenie času pre pacientov aj príbuzných. V Snine zase opravia koterce v útulku občianskeho združenia Chlpáčik a v Nitre pripravia dobročinný minibazár na Deň rodiny. V Seredi čaká na ochotných pomocníkov brigáda v zámockom parku i upratovanie v kaštieli.

Pomoc mieri do prírody aj k 12 hradom

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky počas Nášho Mesta z člnov vyčistia brehy vodnej nádrže Ružín aj koryto Malého Dunaja. V bývalej Pálffyho župnej záhrade v Bratislave odstránia zvyšky komunálneho a stavebného odpadu z malebnej aleje lemovanej dvestoročnými pagaštanmi. V Čermeľskom údolí pri Košiciach upravia trať obľúbenej detskej železnice a očistia ju od buriny.

Desiatky šikovných rúk sa zapoja do záchrany kultúrnych pamiatok. Zoborský skrášľovací spolok v Nitre privíta pomocníkov pri čistení ruín najstaršieho benediktínskeho kláštora. Zapoja sa tiež do obnovy 12 hradov po celom Slovensku – od Svätého Jura až po Hanigovský hrad v Sabinovskom okrese.

Najväčší dobrovoľnícky ruch zavládne pri zveľaďovaní priestorov priamo v mestách pri ich pretváraní na lokality, v ktorých sa dobre cítime. „Do iniciatívy Naše Mesto sa tento rok zapojili aj naši zamestnanci. Veľmi vítali možnosť pomôcť priamo v mestských štvrtiach, kde stoja naše predajne. Vždy je veľmi motivujúce vidieť výsledky svojej práce,“ hovorí David Kolář, riaditeľ marketingu pre Hornbach Slovensko a Českú republiku.

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky z Hornbachu sa zapoja do prác v areáloch bratislavských škôl, zveľadia Spišskú Novú Ves, vymaľujú rehabilitačné stredisko v Košiciach a zrenovujú oplotenie Botanickej záhrady v Nitre. „Motiváciou zapojiť sa bola pozitívna energia, s ktorou k nám chodia zákazníci, keď realizujú svoje projekty. Verím, že naše nadšenie pre zlepšovanie a skrášľovanie vecí okolo nás sa podarilo vložiť aj do dobrovoľníckej práce pre projekt Naše Mesto,“ hovorí nová dobrovoľníčka Jana Bulková.

Zoznam všetkých aktivít v rámci podujatia Naše Mesto 2024 nájdete na tomto linku.

Ruku k dobrému dielu pridajú CEOs firiem

Pomáhať budú tento rok taktiež samotní riaditelia a riaditeľky viacerých firiem. Cesty popredných CEOs povedú v Bratislave do materského centra Hojdana, ktoré vytvára bezpečný priestor pre rodiny s deťmi. Šéfovia a šéfky firiem skrášlia areál s certifikátom prírodnej záhrady „Natur im Garten“. Je to jediná verejnosti dostupná záhrada s týmto ocenením v hlavnom meste.

9 600 ľudí má srdce na správnom MESTE

Naše Mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe. Tento rok sa koná už po osemnásty raz a zapája sa doň 9 600 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v 42 mestách a obciach po celom Slovensku. Pomôžu tak dokopy 251 občianskym organizáciám, nízkoprahovým centrám, ale aj školám či škôlkam zlepšiť ich fungovanie.

Firemných dobrovoľníkov vysiela na Naše Mesto 203 firiem a inštitúcií. Nadšených ľudí s chuťou pomáhať spoznáte aj podľa príznačných bielych tričiek s nápisom „Mám srdce na správnom MESTE“, ktorý pre podujatie vymyslel Slavomír Artim tvoriaci pod pseudonymom Dyslektik.

Inšpiráciou pre Naše Mesto bola akcia New York Cares, počas ktorej tisíce Newyorčanov spoločne upratujú a menia svoje mesto k lepšiemu.

