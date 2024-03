Nu Dance Fest 2024 sa bude niesť v znamení symbiózy – koprodukcií domácich a zahraničných tvorcov

Festival uvedie premiéru nového predstavenia Sone Ferienčíkovej a súboru threeiscompany, nové dielo talianskeho umelca Simone Sandroniho a druhú sériu talkshow o tanci Choreograf v ringu via Bratislava

Čo definuje domácu scénu súčasného tanca? Aké môže mať ambície a kde sa stiera hranica medzi tým, čo zo scény je „slovenské” a tým, čo už je „cudzie”? Devätnásty ročník festivalu súčasného tanca a pohybového divadla Nu Dance Fest bude skúmať rôzne podoby symbióz – tvorivých, životných, produkčných, medzinárodných – ktoré pomáhajú posilniť prosperujúce umelecké prostredie. Začína sa už o dva týždne; od 10. do 14. apríla sa odohrá v bratislavských kultúrnych priestoroch A4, Štúdio 12 a P*AKT.

V duchu festivalovej témy Symbióza dá Nu Dance Fest 2024 priestor výrazným predstaveniam, ktoré sú výsledkom spolupráce domácich a zahraničných tvorcov. Vznikli v priamej koprodukcii partnerov z viacerých krajín, iné ako prirodzené vyústenie podhubia ľudských vzťahov umelcov a umelkýň, ktorí časť svojej kariéry strávili alebo trávia v zahraničí. Viacero predstavení bude uvedených v slovenských či dokonca svetových premiérach.

Festival témou reaguje na aktuálny diskurz prichádzajúci z Ministerstva kultúry SR, ktorý naznačuje, že podpory a záujmu je hodné iba „skutočne slovenské” umenie. „Festival od svojho vzniku podporuje primárne domácu scénu, ale cieľom je niečo iné ako budovanie čistej slovenskej kultúry. Cieľ je vlastne úplne opačný,” vysvetľuje tému riaditeľka a členka dramaturgickej rady Nu Dance Festu Petra Fornayová. „Snahou by malo byť prispieť k vytvoreniu silného a sebavedomého umeleckého prostredia, generujúceho originálne, výrazné a kvalitné diela, ktoré budú pripravené spolupracovať s medzinárodnou scénou ako partneri, ktoré budú pripravené na zmiešavanie a prelínanie názorov, na konštruktívne diskusie a vzájomné kultúrne obohacovanie. Diela, ktorých tvorcovia budú prizývaní do medzinárodných umeleckých tímov a projektov, aby ponúkli nádej pre náš čoraz zmätenejší svet.” konštatuje.

Foto: Nu Dance Fest

Premiéry na Nu Dance Feste 2024

Divácky zaujímavými momentmi Nu Dance Festu 2024 budú zrejme dve z premiér, ktoré festival otvoria a uzavrú. Otváracím predstavením bude premiéra nového diela trojice Soňa Ferienčíková, Mária Júdová a Alexandra Timpau, ktoré sa spojili s choreografom Jarom Viňarským a spoločne pripravujú predstavenie skúmajúce otázky kolektívnej budúcnosti na pozadí súčasného politického napätia a prehlbujúcej sa klimatickej krízy.

Ferienčíková, Júdová a Timpau, rozvíjajúc svoju predošlú spoluprácu, pre vznik nového diela založili kolektív threeiscompany. IHOPEIWILL je zakončením voľnej autorskej trilógie (prvé dva diely: EVERYWHEN (2018) a INBETWEEN (2021)). Vzniká v medzinárodnej koprodukcii slovenských, nemeckých a českých partnerov, jedným z koproducentov je aj Nu Dance Fest. Premiérované bude 10. apríla. Súčasťou rezidencie autoriek na festivale, v rámci ktorej predstavenie vzniká, bude aj masterclass tvorcov pre odborné publikum, ktorá prebehne deň pred oficiálnym začiatkom festivalu – v utorok 9. 4. v A4.

Záverečným predstavením bude projekt vznikajúci na objednávku festivalu – slovensko-taliansko-nemecká koprodukciaLet There Be Lightv réžii a choreografii talianskeho umelca Simone Sandroniho. Sandroni bol jedným zo zakladajúcich členov legendárnej tanečnej skupiny Ultima Vez. Pre Nu Dance Fest 2024 tvorí predstavenie so slovenskými performermi, bude uvedené v nedeľu 14. 4. v A4.

V slovenskej premiére uvedie Nu Dance Fest aj predstavenie českého zoskupenia PULSAR: Vyjdu z lesa, vyjmu páteř ze svého hřbetu a budu ji mít místo meče., ktoré je výsledkom česko-bieloruskej spolupráce. Dielo vzniklo z textu anonymne tvoriacej bieloruskej dramatičky zmienenej v kreditoch len pod pseudonymom no name67. Vychádza zo skúsenosti bieloruských umelcov s potlačenými protestami a následnou likvidáciou kultúrneho života v Bielorusku. Na Nu Dance Feste ho súbor odohrá v piatok 12. 4. v A4.

Simone Sandroni. Foto: Stephan Joachim

Spolupráce cez hranicu

V programe 19. ročníka Nu Dance Festu sú zaradené aj dve uvedenia nového predstavenia z produkcie združenia Jedným dychom ARGO A ASTOR /interiér vzťahov/ v réžii Veroniky Malgot a choreografii Michala Heribana v Štúdiu 12.

Ďalej sú to dve krátke sóla so silnými ženskými motívmi a predstaviteľkami: Carry zoskupenia RADICAL EMPATHY, ktorého režisérom je Tomáš Danielis a interpretkou a choreografkou je belgická tanečnica francúzskeho pôvodu Agathe Tarillon, a Filomena banskobystrického Divadla Štúdio tanca v autorstve a predvedení guatemalskej umelkyne pôsobiacej na Slovensku Indiry Chamalé Ortiz. Obidve predstavenia budú uvedené ako double-show v A4 vo štvrtok 11. 4. večer.

Program doplní EXTANT belgicko-slovenskej tvorivej dvojice Jamie Lee a Stanislav Dobák, ktorí pracujú spoločne pod hlavičkou MOTIONHOUSE. Predstavenie, ktoré je slovami tvorcov „tanečným filmom v reálnom čase”, Nu Dance Fest uvedie v sobotu 13. 4. v kultúrnom centre P*AKT.

Foto: Nu Dance Fest

Diskusie a projekcie

Priestor v rámci festivalu tento rok dostáva opäť aj netanečný program. Pozostávať bude z diskusií a premietaní. Po vlaňajšej mimoriadne úspešnej prvej sérii akčnej talkshow o tanci Choreograf v ringu via Bratislava, ktorá sa stretla s pozitívnym ohlasom diskutujúcich aj publika, prinesie Nu Dance Fest 2024 v spolupráci s českým PULSAR-om druhú sériu. Bude mať tri diely, v ktorých moderátor Honza Malík vyspovedá choreografky a choreografov slovenskej scény so zásadnými skúsenosťami s pôsobením v zahraničí: Katarínu Brestovanskú, Stanislava Dobáka, Robie Legros, Petra Šavela, Janu Terekovú, Milana Tomášika.

Choreograf v ringu sa uskutoční vo štvrtok 11. 4., v sobotu 13. 4. a v nedeľu 14. 4. o 18:00. Konrétne zloženie dvojíc, ktoré sa v talkshow stretnú, sa verejnosť dozvie v deň konania talkshow o 13:00 cez sociálne siete Nu Dance Festu.

Zároveň budú na festivale každý večer prebiehať Diskusie po predstaveniach s moderátorkou, divadelnou kritičkou Dášou Čiripovou, so začiatkom vždy 10 – 15 min. po skončení hlavného večerného predstavenia. „Diskusie ponúknu priestor pre spoločnú reflexiu diel – čas tesne po predstaveniach je ideálnym na prepojenie kontextov s vlastným čerstvým zážitkom práve videného,”dokresľuje ich zaradenie do programu Petra Fornayová.

Súčasťou 19. ročníka Nu Dance Festu budú aj dve projekcie v piatok podvečer v A4. Prvou z nich bude uvedenie filmu The body as archive Michaela Maurissensa, zakladajúceho člena skupiny MichaelDouglas Kollektiv. Dokumentárny film spracúva tému kinetickej pamäte a ukladania poznatkov a skúseností v telách tanečných umelcov. Mauriessens zaň získal hlavnú cenu za najlepší dokument na medzinárodnom festivale nezávislých umeleckých filmov Cinalfama v Lisabone. Druhou projekciou bude výber najlepších minútových tanečných filmov tvorcov do 26 rokov z medzinárodnej súťaže La Danza In 1 Minuto. Pohľad Generácie Z prostredníctvom média krátkeho tanečného filmu odkrýva témy, ktoré na najmladšie generácie najviac doliehajú: životné prostredie, občianske práva, identita tela, sexualita a dialóg o duševnom zdraví.

Vstup na talkshow, diskusie aj projekcie je bezplatný.

Foto: Nu Dance Fest

HLAVNÝ PROGRAM:

10. 4. 2024, 20:00, A4 – priestor súčasnej kultúry: threeiscompany & Jaro Viňarský – IHOPEIWILL (SK/CZ/DE) // PREMIÉRA

11. 4. 2024, 18:00 & 20:00, Štúdio 12: Jedným dychom – Argo a Astor /interiér vzťahov/ (SK)

11. 4. 2024, 20:00, A4 – priestor súčasnej kultúry: RADICAL EMPATHY – Carry (SK/FR) & Divadlo Štúdio tanca / Indira Chamalé Ortiz – Filomena (SK/GT) // DOUBLE-SHOW

12. 4. 2024, 20:00, A4 – priestor súčasnej kultúry: PULSAR – Vyjdu z lesa, vyjmu páteř ze svého hřbetu a budu ji mít místo meče. (BY/CZ) // SLOVENSKÁ PREMIÉRA

13. 4. 2024, P*AKT kultúrne centrum: Motionhouse / Jamie Lee & Stanislav Dobák – EXTANT (SK/BE)

14. 4. 2024, 20:00, A4 – priestor súčasnej kultúry: Simone Sandroni – Let There Be Light (DE/IT/SK) // PREMIÉRA & commissioned show pre NDF 2024

SPRIEVODNÝ PROGRAM:

9. 4. 2024, 14:00, A4 – priestor súčasnej kultúry: Masterclass k premiéere IHOPEIWILL

11., 13, 14. 4. 2024, 18:00, A4 & P*AKT: Choreograf v ringu – 5th, 6th & 7th round // TALKSHOW

10., 11., 12., 13, 14. 4. 2024, 21:00 a neskôr, A4 & P*AKT: Diskusia po predstaveniach, moderuje Dáša Čiripová

12. 4. 2014, 18:00, A4 – priestor súčasnej kultúry: The body as archive // PROJEKCIA

12. 4. 2014, 19:00, A4 – priestor súčasnej kultúry: Best Of La Danza In 1 Minuto – Z Generation // PROJEKCIA

Kompletný programový hramonogram festivalu nájdete na www.nudancefest.sk.

