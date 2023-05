Nový trailer prezrádza, že sa filmová Barbie vyberie do nášho sveta… a bude to jazda!

Keď obleteli svet prvé fotky z tejto snímky, rozpútalo sa šialenstvo. Mnohí a mnohé zatracovali nápad nakrútiť hraný film o najznámejšej svetovej bábike, iných si pestrofarebný vizuál okamžite získal. Neskôr štúdio Warner Bros. zverejnilo prvý trailer a ten síce neprezradil mnoho o deji, ale naznačil, že sa zrejme rodí nový fenomén. Necelé dva mesiace pred premiérou uzrel v týchto dňoch svetlo sveta nový trailer, z ktorého je zrejmé, že sa bábika Barbie (Margot Robbie) vyberie zo svojho ideálneho sveta do toho nášho, skutočného. Spoločnosť jej bude robiť svojský Ken (Ryan Gosling) a milovníci a milovníčky filmovej zábavy by pri tom nemali chýbať! Komédia Barbie príde do kín 20. júla.

Foto: Continental film

Vo filme sa bezstarostnej Barbie začnú diať čudné veci, napríklad jej klesnú päty na zem! V jej svete je to vec nevídaná a ona pochopí, že sa musí vybrať do nášho sveta, kde bežne kráčame s pätami dotýkajúcimi sa zeme, aby pochopila, čo sa deje. Spoločne s Kenom, ktorý sa rozhodne ju na ceste sprevádzať, sa vydajú na dlhočiznú cestu. Barbie sa prvýkrát stretne s chlípnymi pohľadmi, dostane sa vďaka tomu do konfliktu so zákonom a už samotná jej prítomnosť medzi ľuďmi začne vyvolávať paniku v najvyšších kruhoch. Podarí sa jej nájsť šťastie, zmysel života, alebo aspoň svoje miesto v niektorom z dvoch tak rozdielnych svetov?

„Ak zbožňuješ Barbie, tento film je pre teba. Ak Barbie neznášaš, tento film je pre teba!“ tvrdí tvorivý tím, na čele s režisérkou Gretou Gerwig, tvorkyňou oceňovaných snímok Lady Bird či Malé ženy. Práve jej meno pritiahlo k projektu kvantum známych hereckých tvárí, medzi ktorými nechýbajú Kate McKinnon, Simu Liu, Michael Cera, Isa Rae, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Nicola Coughlan, Helen Mirren či Will Ferrell, ktorý sa zrejme stane hrdinkiným úhlavným nepriateľom.

Foto: Continental film

Filmová Barbie vzbudzuje poriadne vysoké očakávania tým, že nikto celkom presne nevie, čo vlastne od nej očakávať. Nový trailer naznačuje, že by mohlo ísť o komédiu leta, roka, ale pokojne aj dekády. V druhej polovici júla v kinách zistíme, aká je pravda. Na slovenské filmové plátna prinesie Barbie distribučná spoločnosť Continental film.

Foto: Continental film

