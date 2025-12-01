Nový trailer k animovanej komédii GOAT: keď malý capko mieri medzi veľké zvery

Štúdio Sony Pictures Animation stojace za hitmi Kpop Demon Hunters či Spider-Man: Paralelné svety vypúšťa nový trailer k animovanému filmu zo zvieracej ríše. GOAT: Najlepší z najlepších je komediálna jazda pre celú rodinu o tom, že na veľké sny nie je nikto malý. Do slovenských kín príde 12. februára so slovenským dabingom.
Pozrite si trailer:
V centre diania je Will, malý cap s veľkým odhodlaním. Život má skromný, sen obrovský: hrať profi drsnobal so svojimi idolmi. Že ste ešte o takom športe nepočuli? Je to drsná zvieracia forma nášho basketbalu, kde si tie najhustejšie šelmy merajú sily na najnebezpečnejších štadiónoch. A svalnatí obri na krpcov ako Will pozerajú zvrchu – vraj nevedia hrať.
Will drsnobal miluje úplne najviac a je odhodlaný dokázať, že sa v ňom všetci mýlia. Keď dostane šancu stať sa súčasťou svojho obľúbeného tímu, vie, že musí ukázať, čo v ňom je. Jeho spoluhráči však z nového prírastku nie sú nadšení. Mladá pštrosica Olivia má najradšej hlavu zaborenú do mobilu, nosorožca Archieho viac trápia jeho divoké decká než zápasy, varan Modo je… prinajmenšom svojský a kapitánka tímu, panterka Jett nedokáže skrývať antipatie voči malému capkovi, ktorí jej prišiel zničiť sezónu. Will tak musí prekonať mnoho prekážok, aby dokázal, že k nim patrí.
Nadupaná športová akcia a tá správna atmosféra od tribún po šatňu v tomto filme funguje aj vďaka producentovi. Hviezda NBA Stephen Curry sa postaral, aby sme videli rôzne stránky života športových idolov – vrátane štýlového oblečenia a sneakersov, svojskej hudby, zapálených fanúšikov aj problémov s neschopnými trénermi. No film je v prvom rade komédia pre celú rodinu, v ktorej sa miešajú fyzické gagy, charakterový humor a situačná komika.
A aby aj dvojzmysly a vtipy na plátne fungovali, film príde do kín so slovenským dabingom. Capka Willa dabuje herec, moderátor a influencer Oliver Oswald, jeho hviezdny vzor Jett hovorí hlasom Kristíny Turjanovej, hlavný záporák Mane má hlas Jakuba Kronera. Okrem nich budeme počuť aj ďalšie známe slovenské hlasy ako Pavol Topoľský, Lukáš Dóza, Zuzana Šebová, Kamil Mikulčík, Marek Majeský a ďalší.
GOAT: Najlepší z najlepších je štýlový príbeh o chuti skúšať veci po svojom, na ktorej sa pobavia decká, tínedžeri aj rodičia. Lebo keď ťa niečo baví a vložíš do toho hlavu aj srdce, cesta sa nájde – bez ohľadu na to, aký si vysoký alebo starý. Film uvedie do kín Itafilm 12. februára so slovenským dabingom. Zatiaľ si pustite nový trailer a rozmýšľajte, s kým na túto novinku pôjdete cez jarné prázdniny do kina.
