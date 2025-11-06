Nový starosta New Yorku Mamdani chce diskutovať s Trumpom o životných nákladoch

Nový starosta amerického mesta New York, demokratický socialista Zohran Mamdani, vyjadril v stredu pripravenosť diskutovať s prezidentom Donaldom Trumpom o problémoch s vysokými životnými nákladmi. Mamdani, ktorý prekvapil rýchlym vzostupom z outsidera na starostu, poznamenal, že zatiaľ nedostal od Bieleho domu gratuláciu.
„Naďalej mám záujem viesť rozhovor s prezidentom Trumpom o tom, ako môžeme spoločne slúžiť obyvateľom New Yorku,“ povedal Mamdani a navrhol, aby Trump splnil svoje predvolebné sľuby týkajúce sa životných nákladov.
Mamdani, podobne ako Trump, zdôraznil vysoké ceny potravín, infláciu a jej dopad na pracujúcu triedu ako kľúčové témy svojej kampane, v ktorej zvíťazil nad bývalým guvernérom Andrewom Cuomom. Kritizoval Trumpa za jeho sľuby riešiť tieto problémy, no zároveň poukázal na snahu prezidenta pozastaviť potravinovú pomoc počas vládneho shutdownu.