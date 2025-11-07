November v Slovenskej filharmónii

Naplánujte si v novembri návštevu koncertov, náš kalendár je plný hudobných prekvapení pre všetky generácie návštevníkov. Stačí si zakúpiť vstupenky v Pokladnici SF alebo online a prísť sa započúvať do hudby, ktorá má úžasné emócie.
KONCERTY: 7., 9., 13., 15., 18., 20., 21. a 30. NOVEMBRA 2025!
POD TAKTOVKOU ONDREJA OLOSA ZAZNEJÚ DVE PREMIÉRY
Úvod mesiaca bude patriť súčasnej hudbe. Otvárací koncert 33. festivalu Nová slovenská hudba zaznie v Koncertnej sieni SF v piatok 7. novembra o 19.00. Pred orchester Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor (zbormajsterka Petra Torkošová) sa postaví Ondrej Olos, talentovaný slovenský dirigent, ktorý od aktuálnej sezóny zastáva post stáleho hosťujúceho dirigenta Slovenskej filharmónie. Dirigovanie študoval na Konzervatóriu v Žiline a na brnianskej Janáčkovej akadémii múzických umení. Pravidelne spolupracuje s orchestrami na Slovensku aj v Čechách a pôsobí aj pedagogicky. Okrem toho je vyhľadávaným klaviristom a komorným hráčom.
„Na prvom koncerte v novembri budeme s orchestrom Slovenská filharmónia a so Slovenským filharmonickým zborom premiérovať diela dvoch slovenských skladateľov – Lukáša Borzíka a Ľuboša Bernátha – v rámci festivalu Nová slovenská hudba. Sú to dve vokálno-inštrumentálne diela pre veľký orchester a zbor. S Lukášom Borzíkom sme už spolupracovali na viacerých projektoch, teším sa nato, pretože jeho hudba je hĺbavá, kontemplatívna. Ľuboš Bernáth sa taktiež venuje viac duchovnej tematike, “ hovorí Ondrej Olos.
Ľuboš Bernáth sa v symfónii Via lucis nechal inšpirovať novozákonnými textami z mystickej jánovskej tradície; úryvky z Evanjelia podľa Jána a Jánovho zjavenia necháva zaznieť v latinčine. Lukáš Borzík v symfónii Matka zhudobňuje text v slovenčine, v sérii dvanástich modlitieb k Márii za dvanásť čností ticha, ponúkajúc opäť nový pohľad na obsahovú náplň pojmu „symfónia“.
Sólistami večera budú sopranistka Hilda Gulyásová a tenorista Matúš Šimko.
Sledujeme súčasnú architektúru, literatúru, výtvarné umenie. Dotknime sa aj súčasnej hudby prostredníctvom dvoch premiér skladateľov strednej generácie. Obaja siahli po duchovnej tematike, ktorú vyjadria vlastným hudobným jazykom. Pozývame vás aj na stretnutie, kde sa bude hovoriť o koncerte pred koncertom. Zaujímavý, vysvetľujúci a inšpiratívny rozhovor o tom, čo si vypočujete na koncerte so skladateľmi a dirigentom bude viesť dramaturg Slovenskej filharmónie Juraj Bubnáš. O 18.15 vo foyeri Slovenskej filharmónie.
KONCERT BEZ POTLESKU
Nasledovať bude Koncert bez potlesku Slovenského komorného orchestra.„Naše životy sprevádzajú chvíle, keď nemáme dôvod na radosť, oslavu či potlesk. V hudbe je veľa kompozícií, ktoré sú pre tieto situácie vhodným sprievodcom. Tak sa zrodila myšlienka koncertu bez potlesku,“ prezrádza umelecký vedúci Slovenského komorného orchestra Ewald Danel. Už niekoľko sezón si kladie za úlohu prinášať poslucháčom menej tradičné programy, medzi ktoré patrí aj tento. Dramaturgia poskytne priestor na meditáciu, stíšenie i uvoľnenie duševného napätia z rýchleho kolobehu bežného pracovného života. Na koncerte zaznejú diela viacerých skladateľov od klasicizmu až po súčasnosť. Nebude chýbať dielo Igora Garvanského,nádejného skladateľa, ktorý za záhadných okolností zahynul vo svojich pätnástich rokoch počas študijného pobytu v Rakúsku. Koncert BEZ POTLESKU je na programe v nedeľu 9. októbra 2025 o 16.00 v Stĺpovej sieni SF.
PRIVÍTAJME ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA
V čase zahraničných turné orchestra Slovenská filharmónia dostane v Populárnom cykle C priestor hosťujúci Štátny komorný orchester Žilina so svojím mladým šéfdirigentom Františkom Macekom, ktorý zastáva tento post od sezóny 2023/2024 a s telesom má za sebou intenzívnu spoluprácu. Sólistom večera bude medzinárodne etablovaný český violončelista Tomáš Jamník, ktorý študoval v Berlíne a po víťazstve na Medzinárodnej súťaži Pražská jar v roku 2006 v Berlíne pôsobí. Na pôde bratislavskej Reduty vystupoval viackrát, naposledy v roku 2020. Tentokrát si v jeho interpretácii vypočujeme Koncert pre violončelo a orchester č. 2 D dur, Hob. VIIb:2 Josepha Haydna. Program doplnia diela ďalších predstaviteľov viedenského klasicizmu – Wofganga Amadea Mozarta a Ludwiga van Beethovena. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 13. novembra 2025 o 19.00.
SOLAMENTE NATURALI predstaví dielo britského barokového mága Henryho Purcella
Večery so súbormi starej hudby patria posledné roky medzi stále obľúbenejšie. V novembri zaznie úvodný koncert tohto cyklu aktuálnej koncertnej sezóny. Umelecký vedúci Miloš Valent so súborom starej hudby Solamente naturali pozývajú na hudobnú ochutnávku z piesňovej a divadelnej tvorby Henryho Purcella. Žartovné, veselé, koketné i vážne hudobné diela britského velikána zaznejú pri príležitosti 330. výročia jeho smrti. Náladovo rozmanitého vokálneho partu sa zhostí tenorista Matúš Šimko. Koncert sa uskutoční v utorok 18. novembra 2025 o 19.00.
NOVEMBROVÁ SYMFONICKÁ DVOJICA
Symfonická dvojica koncertov je na programe vo štvrtok a piatok 20. a 21., novembra 2025 o 19.00. Po boku orchestra Slovenská filharmónia sa debutovo predstavia dvaja kórejskí umelci, dirigent Min Chung, ktorý má na svojom konte úspešné spolupráce s opernými domami ako Teatro alla Scala, kórejská národná opera či Teatro Politeama Greco v Lecce a violončelista Jaemin Han, ktorý sa nedávno predstavil po boku Českej filharmónie v Prahe a na ázijskom turné orchestra. Dvadsaťročný mimoriadne talentovaný kórejský umelec Jeamin Han je víťazom Grand Prix na súťaži George Enescu International Competition. V jeho interpretácii si vypočujeme Čajkovského Variácie na rokokovú tému pre violončelo a orchester, op. 33, ktoré skladateľ skomponoval pre svojho kolegu z petrohradského konzervatória, nemeckého pedagóga Wilhelma Fitzenhagena. Práve v jeho úprave sa dielo dnes hráva. Program doplní Verdiho predohra k opere Sila osudu a Serenáda č. 1 D dur, op. 11 Johannesa Brahmsa, ktorú skladateľ pôvodne komponoval ako dielo pre komorné obsadenie sláčikových a dychových nástrojov. Orchestrálna verzia vznikla neskôr.
ORGANOVÝ RECITÁL TOMÁŠA MIHALIKA
Kráľovský nástroj sa túto koncertnú sezónu rozozvučí trikrát. Filharmonický debut prinesie vystúpenie Tomáša Mihalika, doktoranda VŠMU v triede Imricha Szabóa, ktorý má za sebou aj štúdia v Lyone. V súčasnosti je mladý umelec doma na východnom Slovensku, kde obohacuje kultúrne dianie a vyučuje na Konzervatóriu Petra Dvorského v Košiciach. Úvodný Organový koncert zaznie v nedeľu 30. novembra 2025 o 16.00.
Slovenská filharmónia nezabúda ani na mladých návštevníkov, v mesiaci november privítame na organizovaných koncertoch v priestoroch Slovenskej filharmónie škôlkárov – 10. a 12. novembra, žiakov bratislavských a mimobratislavských škôl – 14. novembra a pripravený je aj úvodný Rodinný koncert pre deti s rodičmi s tombolou, v sobotu 15. novembra 2025 o 16.00.
V NOVEMBRI ODCESTUJÚ NAŠE TELESÁ NA UMELECKÉ ZÁJAZDY
Slovenský komorný orchester s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom sa predstaví v piešťanskom Dome umenia, kde uvedú KONCERT BEZ POTLESKU vo štvrtok 6. novembra 2025. Orchester Slovenská filharmónia odcestuje so stálym hosťujúcim dirigentom Danielom Raiskinom do Salzburgu (12., 13. a 14. novembra 2025), kde sa predstavia na troch koncertoch v salzburskom Festspielhause. Sólistom večerov bude Martin Fröst, medzinárodne uznávaný švédsky klarinetista a dirigent, aktuálne považovaný za jedného z najvýznamnejších sólistov. Na konci mesiaca odcestuje Slovenský komorný orchester do Grécka a Bulharska, kde uvedú koncerty 27. a 29. novembra 2025.
