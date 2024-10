Nová výstava v SNG sa zameriava na tvorbu architekta Vladimíra Dedečka

Slovenská národná galéria od zajtra otvára dvojvýstavu zameranú na tvorbu architekta Vladimíra Dedečeka (1929 – 2020), tvorcu inovátorských projektov a takmer stovky realizácií, významného spoluautora architektonickej podoby moderného Slovenska, v neposlednom rade autora podoby SNG a myšlienky ikonického Premostenia. Výstava Architekt Dedeček sa nachádza priamo v Premostení a bude trvať do 2. 2. 2025.

Prvá časť, prierezová výstava Vladimír Dedeček – minulosť a prítomnosť externej kurátorky Moniky Mitášovej predstaví biografické dáta, vybrané projekty a modely stavieb. Možno ju vnímať aj ako pokračovanie diskusie o autorovom architektonickom myslení, diele a jeho interpretácii, ktorú Monika Mitášová so spoluautormi začala už v knihe o Vladimírovi Dedečkovi v roku 2017. Mottom tejto časti výstavy sú Dedečkove slová: „Som tesár v čase betónu„. Spôsoby, ako tento „tesár v čase betónu“ uvažoval a pracoval, stelesňujú modely a zobrazujú videodokumenty stavieb. Vystavené sú dva druhy modelov: veľké drevené fragmenty zvolených budov (v mierke 1:10) a malé plastové skladačky celých stavieb. Autormi ich koncepcie sú architekti výstavy Benjamín Brádňanský a Vít Halada so spolupracovníkmi (ateliér N/A). Malé modely-skladačky si návštevníci a návštevníčky môžu skúsiť poskladať – toto je participatívna či interaktívna dimenzia výstavy. Videodokumenty režisérky Jany Hrušovskej Durajovej zobrazujú Dedečkove stavby v súčasnosti aj v dostupnom archívnom televíznom zázname z doby, keď boli stavané či slávnostne sprístupňované verejnosti. Vybrané dáta k dielam si diváčky a diváci budú môcť pozrieť aj prostredníctvom kódov v aplikácii Atlas SNG.

Druhá časť s názvom Vladimír Dedeček a SNG: Príbeh z budúcnosti v koncepcii Alexandry Kusej, venovaná areálu Slovenskej národnej galérie, spája výstavu architektúry s inštitucionálnou „archeológiou“. Na inštaláciu je využitý len existujúci materiál, ktorý bol využitý pri predošlých expozíciách a výstavách SNG. Poskytne priestor sa dozvedieť, aké informácie boli doteraz o stavbe SNG tradované a aká je skutočnosť, objasní budovanie inštitúcie a jej sídla ako súčasti modernizačného procesu, ale aj prerodu Bratislavy na mladú metropolu.

„Výstavu venovanú dielu Vladimíra Dedečka som vždy považovala doslova za odbornú povinnosť galérie, respektíve za príjemnú odbornú povinnosť. Plánovali sme ju uviesť čo najskôr po rekonštrukcii a práve do Premostenia, lebo tak to má byť. Tešila som sa na titul, miesto a aj na spolukurátorku. Vyšlo to inak a veľmi osobne. Musím povedať, že toto bola najťažšia výstava, akú som kedy robila – spojenie témy a aktuálnej situácie mi prišlo až osudové, ako aj osudy jednotlivých protagonistov až podozrivo známe. Na jednej strane terapia Dedečkom a na strane druhej potreba odosobniť sa a sprostredkovať čo najlepšie všetku tú prácu, snahu, ale aj nádej a dobrý koniec. Takéto sa môže aj nepodariť, každopádne som veľmi rada, že som s veľkou podporou a pomocou od kolegov výstavu dokončila. Či sa to podarilo, uvidíme. Mne stálo za to sa o to aspoň pokúsiť,“ uvádza kurátorka SNG Alexandra Kusá.

Stavba národnej galérie bola – nielen vo svojej dobe – vnímaná kontroverzne. Za silným architektonickým konceptom stál nielen architekt, ale sekundoval mu požiadavkami aj zadávateľ – historik umenia Karol Vaculík. Ako sa presadzovala myšlienka rozšírenia SNG, v akom politicko-spoločenskom kontexte jej protagonisti museli fungovať? Kto a s akými projektmi súťažil a ako sa vyvíjal ten víťazný? Prečo nakoniec bolo realizované Premostenie a prečo tak dlho zápasilo so svojím prijatím? Čo znamenal projekt pre galériu a čo pre jej architekta? Výstava poskytne pohľad do „kuchyne“ pri procese rekonštrukcie SNG a poodhalí publiku tento náročný proces.

SNG si pripravila sprievodný program vo forme premietaní dokumentárnych filmov zo série IKONY, celý program nájdete na www.sng.sk

Filmový sprievodný program výstavy Architekt Dedeček

20. október 2024 – 2. február 2025

Kinosála Slovenskej národnej galérie, Riečna 1, Bratislava

Architekt Dedeček

Trvanie výstavy: 5. 10. 2024 – 2. 2. 2025

Kurátorky:

Alexandra Kusá (Sála X, 3. poschodie)

Monika Mitášová (Sála XI, 4. poschodie)

Spolupráca:

Jana Hrušovská Durajová (– réžia videodokumentov výstav I a II)

Benjamín Brádňanský, Vít Halada (ateliér N/A) (– architektúra výstavy a koncepcia modelov I)

Kateřina Koňata Dolejšová (– grafický dizajn výstavy I)

Braňo Matis (– grafický dizajn výstavy a katalógu II)

Informačný servis