Nová komédia Šviháci, ktorá rozžiari zimu 2026, predstavuje oficiálny trailer a plagát

Tvorcovia kinohitu Nikdy nehovor nikdy prichádzajú s ďalším filmom, ktorý divákov zahreje pri srdci. Réžie komédie Šviháci sa aj tentoraz ujal Braňo Mišík. Oficiálna upútavka filmovej novinky predstavuje trojicu hlavných hrdinov – Daniela Fischera, Martina Pechláta a Tomáša Jeřábka v úlohách kamarátov-muzikantov, ktorí každoročne trávia v piešťanských kúpeľoch pracovný pobyt. Mala to byť len ďalšia pánska jazda, ale tentoraz je všetko inak. Zo švihákov sa nečakane stanú otcovia na plný úväzok.
Už samotný trailer filmu, ktorý do slovenských kín dorazí 22. januára 2026, naznačuje, že pôjde o príbeh plný priateľstva, humoru a prekvapení. Dej filmu sa odohráva v malebnom prostredí piešťanských kúpeľov, ktorým v úlohe prísnej riaditeľky pevnou rukou šéfuje Gabriela Dzuríková, a kde sa môže stať naozaj čokoľvek. Na vlastnej koži to pocíti aj trojica hlavných hrdinov, keď sa z nich v okamihu stanú otcovia na plný úväzok, ktorí sa musia nečakane postarať o sedemročného chlapca. Atmosféru komédie podčiarkne Helena Vondráčková, ktorá vo filme zaspieva svoj legendárny hit Dlouhá noc.
Filip (Daniel Fischer), Dan (Martin Pechlát) a Ondřej (Tomáš Jeřábek) každoročne spríjemňujú kúpeľným hosťom pobyt svojou hudbou. Tentoraz sa však ich zvyčajne pokojné účinkovanie vymkne kontrole. Dlho skrývané tajomstvo jedného z nich vypláva na povrch. Malý Leo (Emanuel Bugala) obráti ich životy hore nohami. Emanuel v tejto úlohe doslova zažiaril. V role Leovej mamy a zároveň zamestnankyne kúpeľov sa predstaví Zuzana Kubovčíková Šebová. „Nezažila som pri ňom ani raz, že by ho to už nebavilo alebo že by bol otrávený, alebo že by sa mu nechcelo ísť znova. Dokonca, aj keď sme išli nakrúcať jeden a ten istý obraz už dvanásty raz, mi hovoril, že teraz to musíme dať úplne najlepšie. Stále má aj potrebu sa zlepšovať. Na to, aký je maličký, aký mal obrovský priestor, koľko textu, a aká to je veľká zásadná rola, si myslím, že to zvládol úžasne. Veľmi sa pred ním skláňam. Určite má na tom veľkú mieru aj jeho mamička Lucka Bugalová, ktorá tu bola celý čas s ním a robila mu podporu. Ja som bola za tú chrumkavú maminu, ktorá si ho iba tak „ťuťkala“ a keď už bolo niečo horšie, vtedy prišla na rad Lucka,“ smeje sa. Spoluprácu s novým detským kolegom ocenil aj Daniel Fischer: „Malý Manu je veľmi šikovný. Na svoj mladý vek, dokázal veľmi pohotovo reagovať a spracovať pripomienky režiséra. Takže práca s ním bola bezproblémová.“ Dobrú atmosféru na pľaci ocenil aj Martin Pechlát: „S Tomášom a Danielom bolo nakrúcanie skvelé. Myslím, že sme si aj ľudsky padli do noty. A viem si predstaviť, že by sme spolu naozaj mali kapelu – už teraz vidím, ako vypredávame napríklad Strahov.“ Sám Pechlát pritom neskrýva, že na žiadny hudobný nástroj nevie hrať. Muzikantskú reputáciu tak zachraňoval Daniel Fischer, ktorý dokonca založil a vystupuje s Orchestrom Jeana Valjeana.
Vo filme Šviháci sa v úlohách manželiek hlavných hrdinov predstavia aj obľúbené české herečky. Erika Stárková stvárni krásnu a temperamentnú Ondřejovu, ktorá má na svojho muža vždy dokonalý „radar“. Jitka Schneiderová sa objaví ako Danova vrelá a milujúca manželka. Sabina Remundová si zahrá kamarátku, na ktorú sa dá spoľahnúť v každej situácii. V úlohe všímavej susedy, ktorej nič neunikne, uvidíte Reginu Rázlovú.
Súčasťou filmu bude aj známa choreografka, tanečnica, pedagogička a porotkyňa tanečnej súťaže Tatiana Drexler, ktorá si vo Švihákoch zahrá lektorku tanca. Ako exkluzívny filmový hosť zažiari Helena Vondráčková – zlatá slávica a legenda československej hudobnej scény. O to väčšou poctou bolo pre tvorcov potvrdenie jej účasti. Táto ikonická speváčka sa vo filme predstaví v úlohe samej seba a zaspieva svoj nestarnúci hit Dlouhá noc, ktorý tento rok oslavuje 25. výročie vydania. Jej prítomnosť prináša na plátno šarm, energiu a nezameniteľnú atmosféru.
Réžie snímky Šviháci sa ujal Braňo Mišík, ktorý sa v minulosti podpísal pod úspech komédie Nikdy nehovor nikdy. Svoju typickú kombináciu humoru, ľudskosti a citlivého pohľadu na medziľudské vzťahy prenáša aj do najnovšieho filmu. „Vo Švihákoch som chcel zachytiť situácie, ktoré všetci dobre poznáme z vlastného života – často absurdné, no o to pravdivejšie. Film rozpráva o sile rodiny a priateľstva, ktorá obstojí aj v ťažkých chvíľach. O odvahe postaviť sa pravde, nech to stojí, čo to stojí,“ hovorí režisér Braňo Mišík. Producentka filmu Oľga Núñezová dodáva: „Šviháci s nadhľadom ukazujú, že napraviť chyby nie je nikdy neskoro. Veríme, že naša nová komédia, divákov nielenže pobaví, ale dotkne sa srdca.“
Šviháci
SR – 2026
Dĺžka: 100 min.
Žáner: komédia
Premiéra: 22. januára 2026
Hrajú: Daniel Fischer, Martin Pechlát, Tomáš Jeřábek, Emanuel Bugala, Zuzana Kubovčíková Šebová, Gabriela Dzuríková, Zuzana Konečná, Jitka Schneiderová, Sabina Remundová, Regina Rázlová, exkluzívny hosť Helena Vondráčková a ďalší
Producenti: Oľga Núñezová, Peter Núñez, Marianna Heinz
Réžia: Braňo Mišík
Kamera: Juraj Chlpík
Scenár: Anton Ondrejka, Braňo Mišík
Výkonný producent: Marek Vozár
Strih: Michal Kondrla
Hudba: Matúš Široký
Zvuk: Alexander Bori
Kostýmy: Danica Raytchev
Masky: Katarína Pokorná
Architekt: Daniel Šichman
Trailer:
Informačný servis