Nová česko-slovenská komédia Šviháci pobaví tým, čo všetko sa môže stať počas troch týždňov v kúpeľoch

Tak sa totiž volá kapela, s ktorou pravidelne spríjemňujú pobyt hosťom vo vyhlásených piešťanských termálnych kúpeľoch. A práve tam sa dokrútila nová česko-slovenská komédia Šviháci, režiséra Braňa Mišíka (Nikdy nehovor nikdy).

Trojicu muzikantov, ktorí niekoľkokrát do roka vyrážajú slušne si privyrobiť a využiť pritom nadštandardné služby päťhviezdičkového hotela i neprítomnosť partneriek, hrajú Martin Pechlát, Tomáš Jeřábek a Daniel Fischer. No tentoraz ich namiesto obligátneho hýrenia bez pravidiel čaká prekvapenie, ktoré skoncuje s ich kúpeľnou rutinou a preverí, nakoľko sú zohraní nielen na pódiu, ale aj v živote.

Pracovný pobyt v Piešťanoch je pre kapelu Šviháci už tradíciou. Okrem povinností si však členovia kapely vyrážajú do slovenských kúpeľov riešiť aj svoje osobné záležitosti. Pragmatický Ondřej (Tomáš Jeřábek) sa snaží aspoň na pár dní uniknúť svojej podozrievavej manželke Kláre (Erika Stárková), ktorá ho kontroluje na každom kroku. Kvázi drsniak s dušou romantika Filip (Daniel Fischer) stále dúfa, že konečne stretne tú pravú, ale jeho zaručená „baliaca“ taktika spôsobuje skôr pravý opak. A potom je tu milujúci manžel Dan (Martin Pechlát), ktorý v Prahe nechal svoju životnú lásku Evu (Jitka Schneiderová) a ich dospelú dcéru Adélu.

Jitka Schneiderová ako Eva s manželom Danom v podaní Martina Pechláta. Foto: Bontonfilm

Napriek rozdielnym povahám je trojica spoluhráčov výborne zladená a vedia o sebe všetko. Alebo si to aspoň myslia. Až do chvíle, než vyjde najavo, že jeden z nich má v Piešťanoch tajomstvo – sedemročného syna Lea (Emanuel Bugala). Akoby nestačilo, že o ňom celé tie roky nemali ani tušenie, okolnosti si vyžiadajú pribrať malého neposedníka do rýdzo mužskej zostavy a postarať sa oň, čo odštartuje sériu vtipných aj dojemných momentov. Všetko navyše musí prebehnúť v režime prísneho utajenia, pretože o Leovej existencii nevedia, samozrejme, ani rodinní príslušníci.

Emanuel Bugala ako utajený syn Leo. Foto: Bontonfilm

Nová komédia od producentov kinohitov Všetko alebo nič, Príliš osobná známosť, V lete ti poviem ako sa mám a Nikdy nehovor nikdy sľubuje zábavu, ale aj príbeh o láske, priateľstve i (ne)zodpovednosti. Je to príbeh o hľadaní vzťahu medzi otcom a synom aj o odvahe čeliť dôsledkom vlastných rozhodnutí.

V ďalších rolách sa predstavia Zuzana Kubovčíková-Šebová ako mamička utajeného Lea, Gabriela Dzuríková ako nekompromisná riaditeľka kúpeľného hotela, Sabina Remundová ako priateľka, čo vás vždy podrží a Regina Rázlová ako susedka, ktorej nikdy nič neujde.

Špeciálnou hosťkou filmu je herečka Lucia Bugalová, skutočná mama Emanuela Bugalu (utajený syn Leo).

Do českých a slovenských kín vstúpia Šviháci 15. januára 2026.

Réžia: Braňo Mišík

Námet: Braňo Mišík

Scenár: Anton Ondrejka, Braňo Mišík

Kamera: Juraj Chlpík

Producenti: Oľga Núñezová, Peter Núñez, Marianna Heinz

