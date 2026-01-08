Nositeľ Nobelovej ceny za mier Biaľacki vyzýva na prepustenie politických väzňov v Bielorusku

Nositeľ Nobelovej ceny za mier a bieloruský disident Ales Biaľacki vo štvrtok uviedol, že je „veľmi dôležité“ naďalej vyvíjať tlak na Bielorusko, aby prepustilo politických väzňov.
Šesťdesiattriročného Biaľackého prepustili z bieloruského väzenia 13. decembra po dohode medzi Minskom a Washingtonom, ktorá okrem iného zahŕňala zrušenie určitých ekonomických sankcií voči Bielorusku zo strany Spojených štátov.
Lukašenkovi väzni
„Veľmi dúfame a očakávame, že proces prepúšťania politických väzňov bude pokračovať,“ povedal v Osle pre agentúru AFP Biaľacki po stretnutí s členmi Nórskeho Nobelovho výboru, ktorý mu v roku 2022 udelil cenu za mier.
„Práve teraz je to pre nás pravdepodobne najpálčivejší problém. Vo väzení sú stále obhajcovia ľudských práv, novinári a ľudskoprávni aktivisti,“ povedal Biaľacki. „Preto je veľmi dôležité naďalej vyvíjať tlak na bieloruskú vládu, na Lukašenka, aby boli všetci politickí väzni prepustení,“ dodal.
V bieloruských nápravných zariadeniach sa v súčasnosti nachádza približne 1 100 politických väzňov.
Nobelova cena vo väzení
Biaľacki založil organizáciu Viasna, ktorá sa zaoberá dodržiavaním ľudských práv, a už takmer tri desaťročia dokumentuje porušovanie práv v Bielorusku. Prezident Alexander Lukašenko, ktorý je pri moci od roku 1994, ho považuje za svojho osobného nepriateľa.
Keď mu v roku 2022 udelili spolu s ruskou ľudskoprávnou organizáciou Memorial a ukrajinským Centrom pre občianske slobody Nobelovu cenu za mier, nachádzal sa vo väzbe, takže slávnostného ceremoniálu odovzdávania cien sa zaňho zúčastnila jeho manželka Natalia Pinčuková.