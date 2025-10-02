NKÚ si posvietil na Program cezhraničnej spolupráce Interreg, Slovensko je opäť vo výraznom meškaní čerpania eurofondov

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A za programové obdobie 2014– 2020 bol pre slovenské regióny prínosom, avšak Slovenská republika je opäť vo výraznom meškaní v čerpaní týchto eurofondov. Poukázal na to audit Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ).

Program bol podľa NKÚ prínosný najmä v oblasti prihraničnej infraštruktúry a spolupráce, čo sa prejavilo aj rozvojom cestovného ruchu či športových aktivít. Kontrola však zároveň poukázala na viaceré problémy, ako je vysoká administratívna záťaž, zložitosť žiadostí o financovanie, časté zmeny pravidiel, dlhé schvaľovacie procesy a náročné podmienky spolufinancovania.

Pomalý nábeh programového obdobia

„Opakuje sa pomalý nábeh nového programového obdobia, čoho dôsledkom je takmer nulové čerpanie prostriedkov a riziko ich nevyužitia,“ poukázal NKÚ. Ku koncu júla 2025 bolo v rámci Interreg SK-CZ vyčerpaných len 1,8 milióna eur, teda len niečo cez dve percentá. Pri cezhraničnej spolupráci s Rakúskom len necelých 93-tisíc eur, čo je 0,17 percenta.

„Na splnenie míľnikov je treba výrazne zrýchliť čerpanie, inak hrozí nevyčerpanie prostriedkov a nenaplnenie cieľov programu. Do konca tohto roka je potrebné kumulatívne vyčerpať viac ako 6,5 milióna eur, a do konca budúceho roka ďalších bezmála 27 miliónov eur,“ uviedla podpredsedníčka NKÚ Henrieta Crkoňová. Kontrolóri odporúčajú, aby ministerstvo investícií využilo skúsenosti z kontrolovaných projektov Interreg V-A z predošlého obdobia.

„Aj napriek nedostatkom na strane prijímateľov môžu tieto príklady dobrej praxe pomôcť zrýchliť realizáciu projektov, a tak aj čerpanie európskych financií v rámci programového obdobia 2021– 2027,“ doplnila.

Vysoká administratívna náročnosť

Kontrolný úrad v dotazníkovom prieskume oslovil 320 prijímateľov podpory z programov cezhraničnej spolupráce. Výsledky ukázali, že až polovica z nich využila služby externých poradcov pri príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Pritom program funguje na Slovensku už 20 rokov a ide o tretie programové obdobie a ministerstvo investícií pre túto oblasť prevádzkuje osem regionálnych centier s bezplatným poradenstvom.

Ako uviedli prijímatelia v dotazníku, hlavnými dôvodmi pre využitie externých poradcov bola vysoká administratívna náročnosť, slabšia komunikácia zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako aj rozdielnosti v legislatíve medzi Slovenskom a partnerskými krajinami.

Realizácia projektu

Kontrolóri sa zamerali okrem iného aj na projekt výstavby mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť– Dunakiliti, ktorý mal spojiť cyklotrasu EuroVelo 6 na Slovensku a v Maďarsku, napojiť na celoeurópsku sieť TEN-T a zvýšiť hustotu hraničných priechodov. Preverovaním zistili, že realizácia projektu zo strany Vodohospodárskej výstavby, š. p. v programovom období 2014– 2020 bola neúspešná pre problémy so zdĺhavým obstarávaním a s neplnením zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa, čím štátny podnik nevyužil schválené eurofondy.

Nový termín dokončenia je 15. február 2027, pričom v prípade jeho nedodržania hrozí povinnosť vrátiť už čerpané európske zdroje. Vodohospodárska výstavba mohla pôvodne využiť 8,86 milióna z eurofondov, reálne však vyčerpala len 3,27 milióna eur.

