Nitrianske Divadlo Andreja Bagara čaká rozsiahla modernizácia, chce využiť aj európske peniaze

Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre sa v roku 2026 pripravuje na viaceré investície. Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK), ktorý je zriaďovateľom DAB, vlani schválili financie na jeho rekonštrukciu a modernizáciu. „Som veľmi rada, že NSK a krajskí poslanci nám vyšli v ústrety a v rozpočte pre naše divadlo vyčlenili 75 500 eur na nové kotle. Ďalších 97 664 eur pôjde na rekonštrukciu výdrevy javiska, pričom v prvej etape sa opraví jeho najviac poškodená časť,“ priblížila riaditeľka divadla Veronika Moravčíková.
DAB sa dlhodobo pripravuje aj na rozsiahle investície financované z fondov Európskej únie. Pôjde o obnovu fasády s predbežnými nákladmi približne tri milióny eur a modernizáciu javiskovej techniky v hodnote okolo jedného milióna eur.
Presný termín ešte nemajú
„NSK už v rámci prípravy projektov vykonal viaceré kroky. Keďže ide o investície z európskych zdrojov, celý proces je pomerne zložitý. Postupne sa však k realizácii približujeme, hoci určiť presný termín je v tejto fáze ešte predčasné,“ podotkla Moravčíková.
Divadlo Andreja Bagara odohralo v roku 2025 spolu 247 predstavení, ktoré navštívilo viac ako 70 000 ľudí. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástla návštevnosť DAB o tisícky divákov. Pozitívny vývoj sa prejavil aj na raste tržieb a prevádzkovom zisku, a to aj bez zvyšovania priemernej ceny vstupenky. Moravčíková hodnotí rok 2025 ako stabilný a pre divadlo priaznivý.
Viac divákov aj predstavení
„Vidíme, že publikum sa k nám vracia. Kým v roku 2024 bola návštevnosť niečo cez 67 000 ľudí, v roku 2025 k nám prišlo už viac ako 70 000 divákov. Za posledných päť rokov ide o rekordnú návštevnosť, naposledy bola na takejto úrovni v roku 2018,“ skonštatovala.
Vzrástol aj počet predstavení, bolo ich o 43 viac ako v roku 2024. DAB sa darilo aj ekonomicky, keď príjmy zo vstupného vzrástli na 1,4 milióna eur. Celkové vlastné príjmy divadla prekročili 1,5 milióna eur, čo je o 300 000 eur viac ako bolo plánované. Vyšší záujem publika súvisí podľa riaditeľky aj s množstvom sprievodných podujatí, ktoré DAB pripravilo. Verejné čítačky, diskusie, prezentácie kníh, galaprogramy i ďalšie nové formáty sa postupne stali plnohodnotnou súčasťou jeho fungovania.