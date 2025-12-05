Niekto sa snaží prilákať do Bratislavy bezdomovcov, magistrát upozorňuje na podvodný list

Bratislava upozorňuje na podvodný list, ktorý sa šíri v mene magistrátu. Ide o výzvu na posielanie ľudí bez domova a v núdzi do hlavného mesta. „Nedokážete sa postarať o ľudí bez domova, núdznych a biednych? Pošlite ich k nám do Bratislavy, my sa o nich postaráme,“ uvádza sa okrem iného v podvodnom liste. Text odkazuje napríklad aj na výstavbu kontajnerového mestečka či prideľovanie mestských bytov ľuďom bez domova.
Podľa hovorcu magistrátu Petra Bublu, tento list na hlavičkovom papieri hlavného mesta posiela neznámy páchateľ rôznym adresátom po Slovensku a na svoju politickú hru pritom zneužíva najzraniteľnejších. „V žiadnom prípade nejde o list Mesta Bratislava, takýto list sme nikdy nenapísali, neposielali a na neznámeho odosielateľa podáme trestné oznámenie,“ konštatuje hovorca.
Iné samosprávy sa už informovali
Podľa hlavného mesta takéto konanie vedie k zneváženiu práce mestského terénneho tímu, mimovládnych organizácií a k ostrakizácii ľudí bez domova. „Či sa to niekomu páči, alebo nie, samospráva má povinnosť poskytnúť pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti. Poskytnúť im provizórny nocľah v prípade mrazov, poskytnúť jedlo, aj štartovacie podmienky pre návrat do normálneho života,“ uvádza hovorca.
Okrem toho, že ide v prvom rade o povinnosť samosprávy, podľa mesta ide aj o ľudskosť, bez ohľadu na politické názory a preferencie. „Bratislava samozrejme nechce a ani nemôže poskytovať tieto služby pre celé Slovensko, ako naznačuje list a k čomu nám už od iných samospráv prišli viaceré dopyty,“ zdôraznil Bubla. Ako dodal, štát navyše dlhodobo odmieta spravodlivé financovanie hlavného mesta, ktoré by zohľadnilo aspoň špecifický rozsah ním poskytovaných služieb.
Fenomén všetkých veľkých miest
Magistrát ďalej pripomína, že bezdomovectvo je fenoménom všetkých veľkých miest a na riešenie tohto problému už existujú mnohé príklady dobrej praxe. „My sa nimi inšpirujeme, veď aj preto sme vybudovali vlastný terénny sociálny tím, keďže vieme, že byť v kontakte s touto komunitou sa nedá len cez úradnícke kancelárie,“ vysvetlil hovorca a dodal, že pomáha aj spolupráca s mimovládnymi a cirkevnými organizáciami, ktoré pomoc núdznym majú vo svojom poslaní a v náplni práce.
„Samozrejme, aj na ulici sú ľudia, ktorí pomoc odmietajú a musia pre nich platiť rovnaké pravidlá, aké platia pre nás všetkých,“ doplnil Bubla s tým, že z uvedeného dôvodu sa hlavné mesto snaží dosiahnuť zmenu trestnej legislatívy a zvýšiť bezpečnosť v uliciach. „Represívne a mäkké sociálne opatrenia však vôbec nemusia ísť proti sebe, naopak, pri ich dobrom nastavení môžu výrazne zlepšiť celkový pocit bezpečnosti a kvalitu života v meste,“ uzavrel hovorca.