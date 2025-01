Nicole Kidman v novom traileri filmu Babygirl kľačí na štyroch, líže milencove prsty a necháva si hovoriť „dobré dievča“

Je úspešná, vedie firmu, doma má Antonia Banderasa, a predsa sa oddá romániku. Mladší milenec totiž bude vedieť naplniť túžby, ktoré Nicole Kidman potláča… Erotický thriller Babygirl príde do slovenských kín už o dva týždne, 23. januára 2025, a vy si môžete v novom traileri práve teraz pozrieť, koľko vášne na ich pláta prinesie!

Romy (Nicole Kidman) je riaditeľkou prosperujúcej spoločnosti, ktorej – zdá sa – ku šťastiu nič nechýba. Na svoj vek skvelo vyzerá, s úspešným divadelným režisérom (Antonio Banderas) vychováva dve deti a ak by nemala sexuálne túžby, ktorým sa doma nedostáva uspokojenia, nemuselo jej nič výrazne komplikovať život. Ale ona také túžby má a život sa jej poriadne skomplikuje, keď ju začne zvádzať mladý stážista Samuel (Harris Dickinson). Podarí sa jej udržať svoje potreby na uzde, alebo sa im podvolí a ohrozí všetko, čo vybudovala?

Foto: Continental film

Práve zverejnený trailer napovedá, že Romy dá voľný priechod pudom a do vzťahu so Samuelom sa začne prepadávať čoraz hlbšie. Na pracovisku je nadriadenou svojho zamestnanca, no v posteli (a nielen priamo v nej) sa z nej stane „dobré dievča“, ktoré si pre pochvalu od svojho pána kľakne aj na všetky štyri… A keby len to!

Tvorcovia do ukážky nemohli použiť najodvážnejšie momenty, ktoré vo filme uvidíme, trailer je teda iba akousi malou ochutnávkou. Za hranice viacerých tabu nás zavedie režisérka Halina Reijn, ktorá tvrdí, že do filmu premietla aj niekoľko situácií, ktoré sama zažila. „Sexualita je čosi, čím sme všetci posadnutí, pretože je dôvodom, pre ktorý existujeme, no zároveň ju obklopujeme hanbou,“ hovorí filmárka a hlása, že svojím filmom chce tieto stereotypy búrať. Údajne pritom vychádza aj zo skúseností z vlastného života a niektoré scény sa jej v ňom skutočne odohrali.

Foto: Continental film

Snímku Babygirl, ktorá je podľa prvých ohlasov najodvážnejším filmom v hereckom portfóliu Nicole Kidman a ktorá jej vyniesla hereckú cenu z Medzinárodného filmového festivalu Benátky aj nomináciu na Zlatý Glóbus, uvedie do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

Informačný servis