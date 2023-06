Nič v zlom, takto ste Jennifer Lawrence ešte nevideli

Priaznivci filmovej zábavy, chystajte si bránice, už čoskoro sa budete môcť z chuti zasmiať na dráždivej komédii Nič v zlom, ktorú Itafilm uvedie do kín už 22. júna 2023. V najlepšom čase na povzbudenie rodičov čerstvých maturantov a maturantiek!

Predstavte si, že natrafíte na bazoši na inzerát, ktorým rodičia hľadajú – výmenou za nové auto – niekoho, kto by zaučil ich neskúseného dospievajúceho syna do tajov randenia. A nemyslia randenia, ale „RANDENIA“. Ak ste filmový producent so zmyslom pre drzý humor ako Marc Provissiero a Naomi Odenkirk, napadne vás jediná možná vec. Hneď ho ako psinu pošlete režisérovi Genovi Stupnitskemu (Dobrí chlapci, Mrcha učiteľka), lebo šteklivému humoru na hrane on dobre rozumie. Vzápätí oslovili Jennifer Lawrence, veď kto iný by dokázal úplne autenticky zosobniť odzbrojujúco svojskú, neodolateľne spontánnu, očarujúco drzú a predovšetkým sexy kosť. Keď nemá problém kráľovsky sa niesť po červenom koberci v Cannes v dychvyrážajúcej karmínovej róbe a tmavomodrých… flipflopoch. Lebo v protokole sa vyžadujú ihličky. Alebo sa potknúť o vlastnú róbu, keď si ide po Oskara, a potom sa milo poďakovať publiku za standing ovácie, že sa cíti trápne, ako musela klesnúť, aby dvihla všetkých zo sedadiel. A že nabudúce asi radšej príde v teplákoch. No neľúbte ju.

Jennifer nielenže súhlasila, dokonca si struhla aj rolu producentky. Vznikla romantická komédia, ktorá je všetko len nie romantická. Už ste zažili dilemu, ktorú ste rozlúskli tak, že účel svätí prostriedky? Alebo si spomeňte si na rande, ktoré dopadlo katastrofálne, a mieru katastrofy vynásobte ľubovoľným číslom. Situácie vyhrotené takmer do absurdna, ale stále uveriteľné, a najmä nehorázne zábavné.

Jennifer sa predstaví v úlohe Maddie, mladej ženy, ktorá si zarába ako vodička Uberu. Keď jej súd vezme auto, a hrozí, že príde ešte aj o strechu nad hlavou, prepadá zúfalstvu. Objaví však inzerát, v ktorom prehnane starostliví prachatí rodičia hľadajú pre svojho neskúseného devätnásťročného syna niekoho, kto ho zaučí do tajov „randenia“ výmenou za nové auto. Aby bol synček pripravený na vysokú školu po všetkých stránkach. Maddie má v tomto smere skúseností na rozdávanie a keďže auto potrebuje pre svoje živobytie, ponuku prijíma. No čoskoro zistí, že introvert Percy (Andrew Barth Feldman) je tvrdší oriešok, ako si pôvodne myslela. A dokonca ju môže naučiť niečo o romantike.

Babské jazdy, chlapské jazdy, maturantské jazdy a akékoľvek iné partie, čo sa rady schuti zasmejú – Nič v zlom, v kinách vás čaká riadna dávka dráždivého humoru už 22. júna 2023.

