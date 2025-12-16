Nezamestnanosť vo Veľkej Británii dosiahla najvyššiu úroveň od začiatku roka 2021

Miera nezamestnanosti vo Veľkej Británii sa v období od augusta do októbra zvýšila na 5,1 percenta, čo je najvyššia úroveň od začiatku roka 2021. Počas júla až septembra bola miera nezamestnanosti na úrovni piatich percent. Informoval o tom v utorok britský štatistický úrad ONS. Tieto údaje posilňujú očakávania, že Bank of England ešte tento týždeň pristúpi k zníženiu úrokových sadzieb.
„Celkový obraz naďalej svedčí o oslabení trhu práce,“ uviedla riaditeľka ekonomickej štatistiky ONS Liz McKeownová.
Údaje sú ďalšou ranou pre vládnucu Labouristickú stranu premiéra Keira Starmera v čase ekonomického oslabenia Británie a pretrvávajúcej vysokej inflácie. Analytici očakávajú, že Bank of England vo štvrtok zníži kľúčovú úrokovú sadzbu zo štyroch na 3,75 percenta po tom, ako ju v septembri a novembri ponechala nezmenenú.