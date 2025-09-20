New York bude mať svoj Central Perk, repliku ikonickej kaviarne z obľúbeného seriálu Priatelia

Fanúšikovia kultového seriálu „Priatelia“ si čoskoro budú môcť vychutnať kávu v replike kaviarne „Central Perk“ v newyorskej časti Manhattan. Nová prevádzka, ktorá bude súčasťou turistického centra Times Square, otvorí svoje brány koncom roka 2025 a bude prevádzkovaná spoločnosťou Central Perk Coffee Co, ktorá už má pobočku v Bostone.
Kaviareň bude vernou kópiou originálu z obľúbeného seriálu, vrátane pohodlných marhuľovo sfarbených pohoviek, ktoré boli charakteristické pre televízny seriál vysielaný v rokoch 1994 až 2004.
Návštevníci by však nemali očakávať, že káva v tomto podniku bude stáť tri doláre za šálku, ako to bolo v seriáli vysielanom na prelome tisícročí.
„V centre príbehu (Priateľov) bol vždy Central Perk, ikonická kaviareň a domovská základňa skupiny, nachádzajúca sa na Manhattane,“ povedal výkonný riaditeľ spoločnosti Warner Bros. Discovery Global Experiences Peter van Roden.
Názov kaviarne je slovnou hračkou s pomenovaním slávneho Central Parku na Manhattane, kde sa postavy Phoebe, Ross, Rachel, Chandler, Joey a Monica pravidelne stretávali. Tento názov už bol použitý pre niekoľko napodobenín kaviarní po celom svete, vrátane Šanghaja v Číne.