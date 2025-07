Neuveriteľný kolaps basketbalistu. Na MS pripravil svoj tím o víťazstvo vlastným košom - VIDEO

Na majstrovstvách sveta basketbalistov do 19 rokov vo Švajčiarsku došlo k vyrovnanému zápasu medzi reprezentáciami Austrálie a Kamerunu.

Rozhodnúť muselo až druhé predlženie, no k nemu nemuselo vôbec dôjsť. Hráči africkej krajiny viedli 48,9 sekundy pred koncom štvrtej štvrtiny 80:74.

Vtedy prišlo ku kolapsu hráča Amadoua Seiniho. Ten po rozohrávke spod vlastného koča zazmätkoval, pomýlil si strany a efektným smečom daroval súperovi dva body.

Jeho spoluhráči zostali s hlavou v dlaniach, zatiaľ čo všetci ostatní vo švajčiarskom Lausanne nemohli uveriť tomu, čo sa práve stalo.

Táto chyba centra vyšla mimoriadne draho, keďže Austrálčania dokázali do konca riadneho hracieho času vyrovnať a v dvojnásobnom predĺžení vyhrali súboj skupiny D 101:96.

„Protinožci“ tak zaznamenali prvý triumf na turnaji, keď predtým podľahli USA o 15 bodov. Kamerunčania takisto prehrali, no s Francúzmi.

Cameroon dunked on the wrong basket in crunch time against Australia.#FIBAU19 pic.twitter.com/OzVlInWcLR

— Can Peker Pekcan (@canpekerpekcan) June 29, 2025