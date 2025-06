Netanjahu zablahoželal Trumpovi, generálny tajomník OSN Guterres označil útoky za nebezpečnú eskaláciu

Spojené štáty v nedeľu zaútočili na tri lokality zamerané na jadrovú technológiu v Iráne. Pridali sa tak k izraelskej bombardovacej kampani. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu zablahoželal Trumpovi a povedal, že útoky „pomôžu viesť Blízky východ k budúcnosti prosperity a mieru.“

„Vaše odvážne rozhodnutie zamerať sa na iránske jadrové zariadenia s úžasnou a spravodlivou silou Spojených štátov zmení históriu,“ povedal Netanjahu vo videu a dodal, že útoky ukázali, že „Amerika je skutočne neprekonaná“.

„V súlade s Chartou OSN a jej ustanoveniami, ktoré umožňujú legitímnu reakciu v sebaobrane, si Irán vyhradzuje všetky možnosti na obranu svojej suverenity, záujmov a obyvateľstva,“ povedal iránsky minister zahraničných vecí Abbás Aragččí.

„Udalosti dnešného rána sú škandalózne a budú mať večné následky,“ zverejnil na sociálnej sieti a dodal, že útoky boli „nezákonným a zločinným“ správaním.

„Iránska organizácia pre atómovú energiu uisťuje veľký iránsky národ, že nedovolí, aby sa zastavila cesta rozvoja tohto národného priemyslu (jadrového), ktorý je výsledkom krvi jadrových mučeníkov,“ uviedla v štátnych médiách Iránska organizácia pre atómovú energiu.

„Táto brutálna agresia je nebezpečnou eskaláciou,“ povedal Hamas a útok označil za „flagrantné porušenie medzinárodného práva a priamu hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť.“

I am gravely alarmed by the use of force by the United States against Iran today. This is a dangerous escalation in a region already on the edge – and a direct threat to international peace and security.

There is a growing risk that this conflict could rapidly get out of…

— António Guterres (@antonioguterres) June 22, 2025