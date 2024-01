Nestlé v Prievidzi vyrába viac, vody a energií však spotrebúva menej

Spoločnosť Nestlé napĺňa postupne svoje ambiciózne ciele prechodu na obnoviteľné zdroje energií a dosiahnutie nulových čistých emisií do roku 2050. Platí to nielen globálne, ale uvedené ciele sa jej darí dosahovať aj vo svojom jedinom závode na Slovensku, v Carpathii Nestlé Prievidza. V závode sa darí dosahovať úsporu energií, vody, ako aj množstva vyprodukovaných emisií skleníkových plynov.

Hľadanie nových a efektívnejších spôsobov využívania zdrojov nie je ani v Nestlé samoúčelné, firmu k tomu vedie kombinácia viacerých faktorov. Tak finančných, keďže zníženie spotreby vody a energií prináša finančné úspory, pretože znižuje náklady spojené s prevádzkou, čo má pozitívny vplyv na ziskovosť spoločnosti. Tiež environmentálnych, lebo ako líder na trhu chce ísť vzorom v udržateľnosti a ochrane životného prostredia.

Úspory dosiahnuté napriek vyššej výrobnej produkcii

Závod v roku 2023 dosiahol spotrebu elektrickej energie 1,44 GJ na tonu výroby, čo je vyššia úspora ako bol plán (1,48 GJ/tonu) a zároveň úspora 4,6 % v porovnaní s rokom predtým. Závod znížil vlani aj spotrebu vody na tonu výroby, keď dosiahol spotrebu 0,75 m3, pričom v r. 2022 to bolo ešte 0,89 m3/tonu. Výsledky uvedených úspor vody a energií sú ešte impozantnejšie vo svetle faktu, že produkcia závodu kontinuálne rastie. Kým ešte v roku 2020 závod vyrobil 23,5 ton výrobkov, v roku 2023 to už bolo 29,7 ton. „Dosahovať úspory sa nám darí kombináciou rôznych opatrení. Už v minulosti sme napríklad zriadili záchytné nádrže na zber dažďovej vody a zmodernizovali sme aj niektoré zo starších výrobných zariadení, či vymenili niekoľko svietidiel za LED osvetlenie. V tomto sme pokračovali aj minulý rok a v súčasnosti máme na 99 % už iba LED osvetlenie. Postupne zatepľujeme aj budovy v areáli závodu, kde očakávame v najbližších rokoch úspory na nárokoch na vykurovanie/chladenie na úrovni 60 %, hovorí Martin Tragor, manažér infraštruktúry a životného prostredia závodu Carpathia v Prievidzi.

Firemná kultúra v oblasti ochrany životného prostredia sa premieta aj do návykov zamestnancov. Bežné je medzi nimi napríklad pravidelné dochádzanie do práce na bicykli. Jazdu si môžu merať pomocou vlastnej aplikácie a dokážu si tak hneď vyhodnotiť, koľko emisií CO2 ušetrili. Okrem toho sa aj v roku 2023 zamestnanci závodu zapájali do vysádzania stromov v okolitých lesoch.

Informačný servis