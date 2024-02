Nepodľahnem tlaku a nenechám vťahovať prokuratúru do politického boja, reaguje Žilinka na výčitky novinárov

Generálny prokurátor Maroš Žilinka uviedol na sociálnej sieti, že nikdy nepodľahne tlaku oznamovacích prostriedkov, verejnej mienky či záujmom politických strán a nenechá zneužívať a vťahovať prokuratúru do politického boja.

Reagoval na sociálnej sieti na rozhovor s komentátormi, ktorý vyšiel pod názvom „Je škandalózne, že Žilinka je ticho“ v Denníku N.

„Slovné útoky a znevažovanie len preto, že človek nehovorí vtedy, keď si to novinári prajú, že nehovorí spôsobom a na mieste, ako si to prajú, a že nehovorí to, čo chcú počuť, sa stali žiaľ bežným modusom operandi manipulovania verejnej mienky zo strany niektorých žurnalistov,“ píše v statuse.

Zároveň uviedol, že jeho odborné a vecné pripomienky k novele Trestného zákona boli uplatné oficiálnym spôsobom. Podľa jeho slov je vo výlučnej kompetencii poslancov Národnej rady SR, či ich zohľadnia a v akom rozsahu.