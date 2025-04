Gašpar reaguje na kritiku opozície. Nemyslím, že prímerie v koalícii vydržalo len dva týždne, hovorí

Podpredseda parlamentu za stranu Smer-SD Tibor Gašpar si nemyslí, že prímerie v koalícii vydržalo len dva týždne. Reagoval tým na kritiku opozície, ktorá poukázala na Gašparovu slovnú prestrelku s predsedom Slovenskej národnej strany (SNS) Andrejom Dankom na sociálnej sieti. Tá sa týkala zrušenia transakčnej dane, ktoré chce SNS.

„Ja si myslím, že si môžeme vymieňať názory na niektoré otázky úplne transparentne a verejne. Naši voliči volajú po tom, aby sme sa občas vymedzili a ja som to urobil, pretože považujem spôsob komunikácie o transakčnej dani zo strany Andreja Danka za nie celkom šťastný,“ povedal v utorok Gašpar.

Reakcia na vyjadrenia Danka

Zdôraznil, že ani on nie je nadšený zo všetkých konsolidačných opatrení, transakčná daň však má priniesť podľa odhadov 700 miliónov eur do štátnej kasy. Poslanec sa podľa svojich slov nevyjadroval proaktívne, ale len reagoval na výroky, ktoré zazneli z úst Andreja Danka v nedeľnej diskusnej relácii.

„Pozorne som si vypočul, čo všetko bolo povedané v relácii a na to som potreboval reagovať,“ skonštatoval Gašpar.

SNS za balík s transakčnou daňou hlasovala

Gašpar podotkol, že po prvom konsolidačnom balíku bude nasledovať ešte ďalší, ktorým chce vláda priniesť úspory na úrovni dvoch miliárd eur. Zároveň pripomenul, že SNS za balík aj s transakčnou daňou hlasovala. Ako povedal, tvoril sa v komisii, v ktorej mala aj Slovenská národná strana svojho zástupcu. Keď sa uzavrel ekonomický návrh, potom ho ešte politickí lídri prebrali po politickej stránke a následne prešiel schvaľovaním v parlamente.

„Ak by sa skutočne malo stať to, čo bolo povedané v nedeľnej relácii, že do parlamentu vletí návrh zákona, ktorým sa má zrušiť transakčná daň bez konzultácie s koalíciou, tak to považujem za dosť veľký problém,“ zdôraznil.

Z Gašparových vyjadrení vyplýva, že Smer-SD sa nechystá v parlamente podporiť návrh zmien ústavy z dielne KDH. Najprv sa má rokovať o vládnom návrhu a ten by sa podľa neho mohol v druhom čítaní pozmeniť tak, aby vyhovoval aj KDH.