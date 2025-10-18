Nemôžeme so sebou nechať zametať, tvrdí Michelko v reakcii na nepodporenie balíka sankcií proti Rusku

Protiruské sankcie by nemali byť asymetrické, a teda by nemali viac postihovať tých, ktorí ich udeľujú, než tých, ktorí sú ich obeťou. Uviedol to predseda poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany (SNS) v Národnej rade SR Roman Michelko v relácii Sobotné dialógy.
Reagoval tak na nepodporenie 19. balíka sankcií proti Rusku zo strany slovenského premiéra Roberta Fica. Označil to za jediný nástroj, ktorým si Slovensko môže „vynútiť“, aby boli jeho národno-štátne záujmy v Európskej únii brané vážne.
Plyn posielajú na Ukrajinu
„Nemôžeme byť submisívni a nechať so sebou zametať. Toto je nástroj, ktorý, dokiaľ ho máme, má zmysel ostávať v Európskej únii a má zmysel bojovať za jej pretvorenie,“ komentoval Michelko rozhodnutie Fica.
Čo sa týka odstrihnutia sa od ruského plynu, pripomenul, že s tým má zásadný problém aj Francúzsko. Za úplnú absurditu označil, že na LNG plyn sa sankcia nevzťahuje. Poukázal na to, že päť krajín EÚ, ktoré podľa jeho slov masívne kupujú tento plyn, ho reverzom posielajú na Ukrajinu. „Ukrajina platí cez sprostredkovateľa za reverzom dávaný ruský plyn, čo je nonsens. Je to absolútne proti našim záujmom,“ poznamenal.
Hnevať sa treba na Putina
Pripomenul tiež, že polovica plynu, ktorý Slovensko odoberá, nie je ruského pôvodu. „Máme obrovské tranzitné poplatky a je to pre nás krajne nevýhodné. Robiť všetko preto, aby sme ochránili naše záujmy, je základným cieľom premiéra každého suverénneho štátu,“ dodal. Poznamenal, že Slovensko si síce môže kúpiť plyn na amsterdamskej burze možno aj lacnejšie, ako z Ruska, ale nemá ho ako dostať na svoje územie.
Michelkov diskusný oponent, poslanec NR SR Gábor Grendel (Hnutie Slovensko), predpokladá, že nepodporenie sankcií je reakciou na to, že Európska únia nechce povoliť použitie eurofondov na energopomoc. Ide tiež podľa neho o klasickú politickú taktiku Roberta Fica. V diskusiu poukázal na to, že súčasný stav je dôsledkom ruskej invázie na Ukrajinu. „Ak sa na niekoho treba hnevať, je to Vladimir Putin, lebo jeho agresívna politika na Ukrajine a vojna, ktorú spustil, spôsobila túto situáciu,“ povedal.