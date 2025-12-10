Nemecký kancelár obvinil Rusko zo zastrašovania arménskych voličov pred nadchádzajúcimi voľbami

Nemecký kancelárFriedrich Merz v utorok upozornil na možné ruské zasahovanie do budúcoročných parlamentných volieb v Arménsku. Podľa neho sa Moskva snaží zabrániť zbližovaniu tejto zakaukazskej krajiny s Európskou úniou.
„Stalo sa znepokojujúcou normálnosťou, že voľby sú terčom nepriateľov demokracie,“ povedal Merz na tlačovej konferencii v Berlíne po boku arménskeho premiéra Nikola Pašinjana. Obvinil Rusko zo zastrašovania voličov v Arménsku a šírenia nepravdivých tvrdení o cieľoch a hodnotách EÚ prostredníctvom „dezinformácií a sabotáže“.
Merz dodal, že Rusko sa nesnaží destabilizovať len Európu, ale aj Arménsko. Pašinjan pripomenul, že krajina už v roku 2021 zažila voľby „za veľmi ťažkých okolností“ a má skúsenosť s dezinformáciami.
Arménsky parlament schválil návrh zákona o vstupe do EÚ
Arménsky parlament v marci schválil zákon, ktorým odštartoval proces podania prihlášky do EÚ. Krajina, tradične spojenec Ruska, sa tak postupne vzďaľuje od Moskvy. Merz vyzval Pašinjana, aby pokračoval v približovaní sa k únii, pričom zdôraznil, že Arménsko musí splniť viaceré podmienky vrátane tzv. kodanských kritérií.
Západné bezpečnostné služby pripisujú Rusku sériu sabotáží, kyberútokov a dezinformačných kampaní v Európe, ktoré sa vystupňovali po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022.
Arménsko a jeho dlhoročný rival Azerbajdžan sa v auguste dohodli na mieri po desaťročiach územného konfliktu v dohode sprostredkovanej Bielym domom.