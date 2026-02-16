Nemecko rozhodlo o predĺžení kontrol na hraniciach o ďalšieho pol roka

Nemecko predĺži dočasné hraničné kontroly o ďalších šesť mesiacov, oznámilo v pondelok ministerstvo vnútra. Opatrenia majú zostať v platnosti najmenej do polovice septembra 2026, keďže podľa Berlína stále chýba „funkčná európska migračná politika“.
Preťažené úrady
Hovorca rezortu Leonard Kaminski uviedol, že kontroly zavedené v septembri 2024, ktoré boli už dvakrát predĺžené, sú nevyhnutné, pretože „miestne úrady sú stále preťažené“. Cieľom je podľa neho dosiahnuť udržateľnú situáciu pre krajinu aj spoločnosť.
Európsky parlament schválil dve kľúčové reformy, ktoré sprísňujú migračnú politiku EÚ
Schengenská dohoda predpokladá voľný pohyb bez kontrol, no viaceré štáty vrátane Poľska či Rakúska ich obnovili s odvolaním sa na bezpečnostné riziká spojené s nekontrolovanou migráciou.
Nie sme na konci
Predchádzajúca vláda kancelára Olafa Scholza zaviedla kontroly po sérii smrteľných útokov spáchaných cudzincami. Súčasná vláda vedená konzervatívnym kanceláromFriedrichom Merzom nasadila na hranice viac policajtov s cieľom zadržať väčší počet migrantov.
„Reforma migračnej politiky sa začala, ale ešte nie sme na konci,“ povedal Kaminski. Merz v decembri naznačil, že kontroly by sa mohli skončiť po spoločných krokoch Európskej únie na posilnenie ochrany vonkajších hraníc.
Od polovice septembra minulého roka do konca januára bolo vďaka kontrolám vrátených takmer 50‑tisíc ľudí, dodal hovorca.