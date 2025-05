Nemecko poskytne Ukrajine nový balík vojenskej pomoci v hodnote päť miliárd eur  

Nemecko predstavilo nový balík vojenskej pomoci Ukrajine v hodnote päť miliárd eur. Uviedlo to nemecké ministerstvo obrany. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

Finančné prostriedky sú určené na podporu výroby zbraňových systémov s dlhým doletom na Ukrajine, pričom sa využijú existujúce priemyselné kapacity a technické know-how krajiny.

Podľa vyhlásenia nemeckého ministerstva obrany sa očakáva, že značnú časť týchto systémov vyrobia do konca tohto roka. Prvé systémy by však mali byť pripravené na nasadenie do bojov už v priebehu niekoľkých týždňov. Berlín tiež znovu potvrdil svoj záväzok dodávať Ukrajine kritickú muníciu a zbrane.