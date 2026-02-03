Nemecko má najvyšší podiel starších pracujúcich v celej Únii, Slovensko je na tom trochu lepšie

Nemecko má najvyšší podiel starších pracovníkov spomedzi všetkých krajín Európskej únie. Vyplýva to z údajov štatistického úradu Destatis zverejnených v utorok.
Z približne 40,9 milióna zamestnaných v najväčšej európskej ekonomike tvorilo v roku 2024 asi 9,8 milióna ľudí, teda takmer 24 percent, veková skupina od 55 do 64 rokov. Priemer v celej EÚ predstavoval približne pätinu.
„Kľúčovým dôvodom vysokého podielu starších pracovníkov v Nemecku je starnutie populácie,“ uviedol Destatis vo vyhlásení.
Do dôchodku neskôr
Úrad zároveň upozornil, že ľudia v krajine odchádzajú do dôchodku neskôr. Zákonný dôchodkový vek sa postupne zvyšuje na 67 rokov do roku 2029. Priemerný vek odchodu do penzie vlani dosiahol 64,7 roka, zatiaľ čo v roku 2004 to bolo 63 rokov u žien a 63,1 roka u mužov.
Odborníci upozorňujú, že dlhšie zotrvanie ľudí na trhu práce je nevyhnutné, keďže starnutie populácie vytvára silný tlak na dôchodkový systém.
Nedostatočná podpora
Združenie Bagso, ktoré zastrešuje organizácie obhajujúce práva starších Nemcov, však tvrdí, že podpora zamestnávania starších ľudí je stále nedostatočná.
Jeho predsedníčka Regina Görnerová uviedla, že starší zamestnanci sa často cítia znevýhodňovaní práve pre svoj vek, čo ich nemotivuje pracovať aj po dosiahnutí dôchodkového veku. Firmy podľa nej dlhodobo investujú príliš málo do ich ďalšieho vzdelávania.
Druhí najstarší sú Taliani
Podľa európskych údajov malo po Nemecku druhý najvyšší podiel pracujúcich vo veku 55 až 64 rokov Taliansko s 23 percentami, zatiaľ čo najnižší podiel vykázala Malta, kde predstavoval približne 11 percent.
Podľa údajov Eurostatu je zapojenie starších pracovníkov vysoké aj na Slovensku, hoci stále zaostáva za Nemeckom. Kým v Nemecku tvorili ľudia vo veku 55 až 64 rokov takmer štvrtinu všetkých zamestnaných, na Slovensku je tento podiel nižší, keďže predstavuje približne pätinu pracovnej sily.
Miera zamestnanosti v tejto vekovej skupine sa však aj na Slovensku v posledných rokoch zvyšuje, najmä v dôsledku starnutia populácie a postupného predlžovania veku odchodu do dôchodku.