Nemecké lodenice zachránené štátom získali obrovskú zákazku

Nemecké lodenice Meyer Werft získali obrovskú objednávku v hodnote až desať miliárd eur, čo je pre spoločnosť obrovská finančná injekcia po tom, čo ju vlani musela zachraňovať nemecká vláda.
Švajčiarsky prevádzkovateľ výletných lodí MSC Cruises podpísal s lodenicami predbežnú dohodu o objednávke štyroch až šiestich plavidiel, uviedla vláda s tým, že konečná zmluva má byť vypracovaná v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov.
Lodenice ožili
„Táto objednávka udrží lodenice nad vodou až do ďalšieho desaťročia,“ povedala na tlačovej konferencii spolková ministerka hospodárstva a energetiky Katherina Reicheová. „Zmluva zabezpečuje budúcnosť Meyer Werft a všetkých jej zamestnancov,“ dodala.
Lodenice Meyer Werft, ktoré sú jedným z najväčších staviteľov výletných lodí na svete, zápasili s klesajúcim dopytom zo strany spoločností prevádzkujúcich výletné lode počas pandémie ochorenia COVID-19, ako aj s rastúcimi nákladmi po vypuknutí vojny na Ukrajine.
Centrálna vláda v Berlíne a vláda v spolkovej krajine Dolné Sasko, kde majú lodenice sídlo, sa preto rozhodli zasiahnuť a poskytli firme po 200 miliónov eur, za čo v Meyer Werft získali podiel takmer 81 percent. Navyše spoločnosti poskytli záruky na 80 percent hodnoty úveru v celkovej výške 2,6 miliardy eur.
Spoločnosť založili v roku 1795
Nemeckému plánu na záchranu lodeníc dala vlani v decembri zelenú aj Európska komisia. Firma Meyer Werft s 230-ročnou históriou zamestnáva viac ako 3000 ľudí a okrem kmeňových zamestnancov sú od nej závislí aj jej dodávatelia, ktorí spolu vytvárajú približne 17-tisíc pracovných miest.
„O lodeniciach hovoríme inak ako ešte pred dvoma rokmi, pretože sú systémovo dôležité,“ povedal predseda vlády Dolného Saska Olaf Lies. „Sú kľúčové nielen pre stavbu výletných lodí, ale aj pre zabezpečenie obrannej kapacity, ktorú chceme v Nemecku dosiahnuť,“ dodal Lies.