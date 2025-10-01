Nemecká polícia zadržala troch členov Hamasu podozrivých z plánovania útokov

Dvaja z podozrivých majú nemecké občianstvo, tretí sa narodil v Libanone, ale jeho štátna príslušnosť zatiaľ nie je potvrdená.
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
V Berlíne v stredu zadržali troch členov palestínskeho militantného hnutia Hamas, ktorí sú podozriví z plánovania útokov na židovské ciele. Podľa vyhlásenia spolkových prokurátorov sú podozriví „zahraničnými agentmi“ Hamasu, ktorí sa v Nemecku „podieľajú na obstarávaní strelných zbraní a munície pre túto organizáciu“.

Pri zatknutí podozrivých polícia zaistila útočnú pušku AK-47, niekoľko pištolí a „značné množstvo“ munície. Prokurátori uviedli, že podozriví sú obvinení z členstva v zahraničnej teroristickej organizácii a z prípravy „vážneho násilného činu ohrozujúceho štát“.

Dvaja z podozrivých majú nemecké občianstvo, tretí sa narodil v Libanone, ale jeho štátna príslušnosť zatiaľ nie je potvrdená. Všetci traja sa vo štvrtok postavia pred súd.

Nemecko považuje Hamas za teroristickú organizáciu a jej činnosť, ako aj akékoľvek organizácie spojené s touto skupinou, sú v krajine zakázané.

