Nemecká polícia zadržala troch členov Hamasu podozrivých z plánovania útokov

V Berlíne v stredu zadržali troch členov palestínskeho militantného hnutia Hamas, ktorí sú podozriví z plánovania útokov na židovské ciele. Podľa vyhlásenia spolkových prokurátorov sú podozriví „zahraničnými agentmi“ Hamasu, ktorí sa v Nemecku „podieľajú na obstarávaní strelných zbraní a munície pre túto organizáciu“.
Trump vyhlásil, že Hamas zaplatí v pekle, ak v priebehu niekoľkých dní neprijme plán na ukončenie vojny v Pásme Gazy
Pri zatknutí podozrivých polícia zaistila útočnú pušku AK-47, niekoľko pištolí a „značné množstvo“ munície. Prokurátori uviedli, že podozriví sú obvinení z členstva v zahraničnej teroristickej organizácii a z prípravy „vážneho násilného činu ohrozujúceho štát“.
Dvaja z podozrivých majú nemecké občianstvo, tretí sa narodil v Libanone, ale jeho štátna príslušnosť zatiaľ nie je potvrdená. Všetci traja sa vo štvrtok postavia pred súd.
Nemecko považuje Hamas za teroristickú organizáciu a jej činnosť, ako aj akékoľvek organizácie spojené s touto skupinou, sú v krajine zakázané.