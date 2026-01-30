Nemecká bobistka má pikantného sponzora. Nahé fotografie však zverejňovať nechce - VIDEO, FOTO

Niektorí športovci vo svojich odvetviach nie sú plne sponzorovaní federáciami či inými firmami. Všetko si musia zabezpečiť vlastnými silami, občas aj neobvyklými.
Príkladom je nemecká bobistka Lisa Buckwitzová, ktorá spolupracuje so známou platformou pre dospelých, kde model či modelka môže zverejňovať fotografie pikantného typu.
S ohľadom na blížiace sa ZOH v Taliansku dáva 31-ročná olympijská víťazka z roku 2018 jasne najavo: „Určite sa neukážem nahá,“ povedala pre web sportbild.de.
Najlepšia vec, aká sa jej stala
Namiesto toho sa na platforme delí o pohľady do svojho každodenného života – napríklad v športovej podprsenke, bikinách alebo bobovom úbore – a komunikuje so svojimi fanúšikmi. Na to si však musia ľudia zaplatiť mesačné predplatné.
Majsterka sveta z roku 2024 zdôraznila, že je za to šťastná, lebo jej to umožňuje financovať tím. „Spolupráca sa začala pred rokom, je to najlepšia vec, ktorá sa mi mohla stať.“
Získanie tradičných sponzorov by Buckwitzovej neposkytlo finančné prostriedky, ktoré má v súčasnosti najmä s ohľadom na účasť pod piatimi kruhmi.
Niečo normálne
„Je trochu smutné, že sa nemôžem sústrediť len na svoj súťažný šport,“ pokračuje Buckwitzová. Aj po zisku olympijského zlata v roku 2018 sa „stále musí predávať“.
Berlínska rodáčka, ktorá sa objavila v Playboyi v roku 2022, prezradila, že bobová sezóna vrátane tréningových kempov, leteniek, nákladov na vybavenie a bonusov stojí okolo 50-tisíc eur.
Peniaze si zarába aj prostredníctvom fotografií, videí a aktivít na platforme. „Pre mňa je to sponzor, ktorý popri mojej službe v nemeckých ozbrojených silách umožňuje tento šport. Takže niečo úplne normálne,“ doplnila s tým, že sexuálny aspekt je, samozrejme, témou.