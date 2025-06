Nemecká armáda podľa Berlína musí byť do troch rokov pripravená na odrazenie možného ruského útoku na územie NATO

Nemecké ozbrojené sily majú tri roky na to, aby si zadovážili vybavenie potrebné na zvládnutie možného ruského útoku na územie NATO. Uviedol to v sobotu šéfka Spolkového úradu pre vojenské obstarávanie Annette Lehnigk-Emdenová. „Všetko potrebné na úplnú pripravenosť na obranu krajiny sa musí kúpiť do roku 2028,“ povedala pre noviny Tagesspiegel.

Náčelník nemeckého generálneho štábu Carsten Breuer nedávno varoval, že Rusko by mohlo byť schopné „odštartovať rozsiahly útok proti územiu NATO“ už v roku 2029. Povedal, že Rusko hromadí muníciu a tanky pre možný útok na pobaltské členské štáty NATO.

Nemecká armáda minulý rok mala viac ako 180-tisíc vojakov, pričom do roku 2031 by ich počet mal stúpnuť nad 203-tisíc.