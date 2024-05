Nemec v zápase proti USA delovkou zvýšil na 3:1. Trochu zbytočne sme sa stiahli, povedal o tretej tretine (video+foto)

Obranca Šimon Nemec v pondelňajšom zápase proti USA na MS v hokeji 2024 v druhej tretine delovkou z kruhu zvyšoval na priebežných 3:1 a v predĺžení puk po jeho strele za chrbát gólmana Treya Augustina tečoval útočník Miloš Kelemen.

„Bol to výborný zápas, v ktorom sme ukázali charakter. V tretej tretine to nebolo ideálne a súper vyrovnal. Zvrátili sme to a dva body sú super. V tretej časti mali Američania veľký tlak, trochu zbytočne sme sa stiahli. Pri pohľade na výsledok po druhej tretine by sme mohli hovoriť, že sme prišli o bod, no pred zápasom by sme vraveli o dvoch získaných bodoch.“ povedal zadák New Jersey Devils pre TV Joj v mixzóne po zápase v Ostravar Aréne.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho v pondelok nad Američanmi po druhej tretine viedli 4:1, ale v záverečnej dvadsaťminútovke o náskok prišli, keď brankára Samuela Hlavaja postupne prekonali Shane Pinto, Brady Tkachuk a Luke Hughes. V predĺžení o druhom víťazstve Slovenska v základnej B-skupine rozhodol už spomínaný Kelemen.