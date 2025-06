Nemci zažili po postupe do finále ME hráčov do 21 rokov šok. Do autobusu im vbehla uplakaná žena a začala fotografovať

Po víťaznom semifinálovom zápase na futbalových majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov zažili tešiaci sa Nemci nezvyčajný šok.

Do tímového autobusu po vyradení rovesníkov z Francúzska im vbehla uplakaná hosteska, vybrala si telefón a začala fotografovať. Nezastavili ju ani usporiadatelia.

Fotografie ako dôkaz

Tesne pred štadiónom krátko po polnoci sa väčšina hráčov, trénerov a pomocného personálu nachádzala v tímovom autobuse. Ešte stále čakali na niektorých členov výpravy, ktorí sa zúčastnili dopingovej kontroly.

Nemecký web bild.de píše, že vtedy do autobusu vtrhla hosteska, ktorá plakala. Vraj prebehla okolo policajta so samopalom a štyroch stevardov, ktorí sa rozostavili okolo vchodu do autobusu. Nikto ju nezastavil.

So slzami v očiach a roztečeným mejkapom na tvári vytiahla mobilný telefón a urobila niekoľko fotografií.

Tréner Antonio Di Salvo to údajne pozoroval s otvorenými ústami a dožadoval sa vysvetlenia. Toho sa napokon dostal od šéfky hostesiek.

„Nemeckí hráči jednoducho ukradli asi 15 pohárov s pivom. Neboli zdarma. Preto moja zamestnankyňa vbehla do autobusu. Chcela si urobiť fotografie ako dôkaz,“ odôvodnila s tým, že takýto pohár stojí tri eurá.

Dementoval jej vyjadrenie

Tlačový hovorca tímu Markus Beer to však nevidel rovnako: „Bolo to úplne inak. Pani priniesla do útrob štadióna niekoľko pohárov s pivom, pravdepodobne pre rozhodcov. Neskôr tam boli prázdne poháre, ktoré zrazu zmizli. Niekto ich musel vyhodiť. Zrejme si myslela, že ich naši hráči jednoducho zobrali. Ale tak to rozhodne nebolo.“

Ďalej doplnil, že to nijako neovplyvní prípravu na sobotňajší (28.6.) finálový zápas turnaja proti Anglicku. Ten sa začne o 21.00 h na Tehelnom poli v Bratislave.