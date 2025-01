Nemci nespia na vavrínoch, dôkazom je predĺženie zmluvy s reprezentačným trénerom

Julian Nagelsmann zostane trénerom nemeckej futbalovej reprezentácie aj po nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v roku 2026. V piatok predĺžil zmluvu s Nemeckým futbalovým zväzom (DFB) do roku 2028, čo znamená, že tím „Nationalelf“ by mohol viesť aj na európskom šampionáte vo Veľkej Británii a Írsku 2028. Podpis kontraktu sa uskutočnil v piatok v Lipsku pri príležitosti osláv 125. výročia založenia DFB.

„V septembri 2023, keď som nastúpil do DFB, som si nevedel predstaviť, že budem tréner národného mužstva aj po domácom európskom šampionáte. Naším veľkým cieľom bol úspešný turnaj. Ale tiež som si vtedy nevedel predstaviť, čo národný tím znamená pre ľudí v Nemecku, koľko sŕdc to osloví a koľkými to pohne,“ vyhlásil 37-ročný kouč, ktorého zmluva pôvodne platila iba do MS 2026.

Dôležitý signál

Prezident DFB Bernd Neuendorf povedal, že predĺženie zmluvy s Nagelsmannom je veľmi dôležitý signál. „Ukazuje to, že nezaspávame na vavrínoch. Pozícia reprezentačného trénera má kľúčový význam. Julian Nagelsmann dokonale plní túto úlohu svojimi športovými znalosťami, ale aj skvelým citom pre tím. Fanúšikovia v Nemecku sa na jeho prácu dívajú s veľkou dôverou,“ vyhlásil Neuendorf.