Nedávne narušenie poľského vzdušného priestoru ruskou raketou mohlo byť úmyselnou provokáciou, tvrdí Siewiera

Varšava a jej spojenci nemôžu vylúčiť, že dočasné narušenie poľského vzdušného priestoru ruskou raketou pri nedávnom masovom raketovom útoku Moskvy proti Ukrajine, bolo úmyselnou provokáciou. Pre spravodajský kanál TVN24 to povedal šéf poľského Úradu národnej bezpečnosti (BBN) Jacek Siewiera. Informuje o tom web Kyiv Independent.

Pri útoku na Ukrajinu 29. decembra Rusko použilo 158 bezpilotných lietadiel a rakiet. Podľa poľských predstaviteľov jedna z ruských rakiet prekročila hranicu s Poľskom a po zmene trajektórie sa vrátila na ukrajinské územie.

Siewiera uviedol, že poľské úrady „majú dostatok informácií na potvrdenie, že táto raketa bola odpálená z ruských systémov“.

„Ťažko predpokladať, že prekročenie hranice do hĺbky 40 kilometrov bolo náhodné,“ konštatoval Siewiera. Na otázku, či incident mohol byť zámernou provokáciou, odpovedal: „Nemôžem to vylúčiť. Nevylučujú to ani spojenci.“ Moskva odmietla poskytnúť vysvetlenie incidentu a požiadala o „konkrétne dôkazy“, že raketa bola ruská.