Rokovania podľa vojenského experta nepriniesli prelom, neexistujú žiadne vyhliadky na koniec vojny v roku 2026

Podľa experta rokovania v Spojených arabských emirátoch priniesli pozitívne výsledky akurát v humanitárnych otázkach.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Russia Ukraine War
Ukrajinskí vojaci vykonávajú cvičenia na cvičisku v Záporožskej oblasti na Ukrajine vo štvrtok 1. januára 2026. Foto: Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP
Ukrajina Iné správy Iné správy z lokality Ukrajina

Napriek rokovaniam v Abú Zabí v súčasnosti neexistujú nádeje na rýchle ukončenie vojny na Ukrajine. Ako referuje web Espreso TV, povedal to ukrajinský vojenský expert Dmytro Snehirev, podľa ktorého rokovania v Spojených arabských emirátoch priniesli pozitívne výsledky akurát v humanitárnych otázkach.

Na základe výsledkov rokovaní v Abú Zabí môžeme konštatovať, že opäť boli prijaté pozitívne rozhodnutia výlučne v humanitárnej oblasti. Konkrétne ide o výmenu vojnových zajatcov a výmenu tiel padlých. A to je všetko,“ uviedol Snehirev.

Expert tvrdí, že rokovania nepriniesli žiadny prelom, preto neočakáva ukončenie vojny v priebehu tohto roka. „Ukrajinský prezident povedal, že ukrajinská delegácia pracuje na tom, aby sa vojna skončila v roku 2027. To znamená, a tak to chápem, že v súčasnosti neexistujú žiadne krátkodobé vyhliadky na ukončenie vojny v roku 2026,“ skonštatoval Snehirev.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Vojna na Ukrajine
Vojna na Ukrajine
Vojna na Ukrajine
19 fotografií v galérii
Vojna na Ukrajine
Okruhy tém: Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk