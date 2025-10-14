Nečakaný hosť v Cardiffe. Krysa prerušila zápas Walesu s Belgickom - VIDEO

Vo waleskom Cardiffe priniesol duel medzi domácou futbalovou reprezentáciou a Belgickom v kvalifikácii na futbalové majstrovstvá sveta aj nečakaný moment. V 67. minúte duelu musel nemecký rozhodca Daniel Siebert na krátky čas prerušiť hru, keď sa po ihrisku pohybovala krysa.
Hrdinom Johnson
Belgický brankár Thibaut Courtois sa ju pokúsil chytiť, no neúspešne. Nakoniec ju z ihriska vyhnal waleský útočník Brennan Johnson, ktorý si vyslúžil potlesk fanúšikov.
Pohodlný triumf Belgicka
Prítomnosť nechceného návštevníka nemala žiadny vplyv na priebeh zápasu. Po krátkej prestávke sa v stretnutí pokračovalo bez ďalších problémov. Belgicko napokon zvíťazilo 4:2, keď sa dvakrát z penalty presadil Kevin De Bruyne (18. a 76. minúta). Ďalšie góly pridali Thomas Meunier (24.) a Leandro Trossard (90.), za Wales skórovali Joe Rodon (8.) a Nathan Broadhead (85.).
Belgicko si vďaka triumfu upevnilo vedenie v tabuľke skupiny J so 14 bodmi, zatiaľ čo Wales zostáva tretí s desiatimi bodmi. Epizóda s krysou sa pravdepodobne zaradí medzi najzábavnejšie momenty doterajšieho priebehu kvalifikácie.