Nečakaný hosť v Cardiffe. Krysa prerušila zápas Walesu s Belgickom - VIDEO

Hrdinom nečakaného momentu sa stal waleský útočník Johnson, ktorý hlodavca vyhnal z hracej plochy.
Karol Jakubovič
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Potkan
Foto: Ilustračné foto wormsandgermsblog.com
Veľká Británia Futbal Futbal z lokality Veľká Británia

Vo waleskom Cardiffe priniesol duel medzi domácou futbalovou reprezentáciou a Belgickom v kvalifikácii na futbalové majstrovstvá sveta aj nečakaný moment. V 67. minúte duelu musel nemecký rozhodca Daniel Siebert na krátky čas prerušiť hru, keď sa po ihrisku pohybovala krysa.

Hrdinom Johnson

Belgický brankár Thibaut Courtois sa ju pokúsil chytiť, no neúspešne. Nakoniec ju z ihriska vyhnal waleský útočník Brennan Johnson, ktorý si vyslúžil potlesk fanúšikov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Pohodlný triumf Belgicka

Prítomnosť nechceného návštevníka nemala žiadny vplyv na priebeh zápasu. Po krátkej prestávke sa v stretnutí pokračovalo bez ďalších problémov. Belgicko napokon zvíťazilo 4:2, keď sa dvakrát z penalty presadil Kevin De Bruyne (18. a 76. minúta). Ďalšie góly pridali Thomas Meunier (24.) a Leandro Trossard (90.), za Wales skórovali Joe Rodon (8.) a Nathan Broadhead (85.).

Belgicko si vďaka triumfu upevnilo vedenie v tabuľke skupiny J so 14 bodmi, zatiaľ čo Wales zostáva tretí s desiatimi bodmi. Epizóda s krysou sa pravdepodobne zaradí medzi najzábavnejšie momenty doterajšieho priebehu kvalifikácie.

Viac k osobe: Thibaut Courtois
Okruhy tém: futbalový zápas hracia plocha Potkan
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk