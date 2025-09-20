Návrh zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien je v pripomienkovom konaní

Zákon by mal mať účinnosť od 1. júna 2026.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR) pripravilo návrh zákona o uplatňovaní zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty. Súčasne sa novelizujú viaceré zákony. Ide o Zákonník práce, Zákon o inšpekcii práce a Zákon o službách zamestnanosti. Aktuálne sú návrhy zákonov od 19. septembra v pripomienkovom konaní, ktoré končí 9. októbra. Zákon by mal mať účinnosť od 1. júna 2026.

Rovnaké odmeny

Predkladaný návrh zákona implementuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/970, ktorou sa posilňuje uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty prostredníctvom transparentnosti odmeňovania a mechanizmov presadzovania, do vnútroštátneho právneho poriadku s cieľom posilniť uplatňovanie zásady rovnakej odmeny v pracovnoprávnych vzťahoch.

Vysoké rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi a ženami v Slovenskej republike si vyžadujú zavedenie efektívnych nástrojov transparentnosti odmeňovania.

Systém nápravných opatrení

Kľúčovými novozavedenými prvkami sú povinnosť zverejňovania rozpätia odmien v ponukách zamestnania, zákaz vyžadovania informácií o predchádzajúcom príjme od osôb uchádzajúcich sa o zamestnanie, právo zamestnaných na informácie o priemerných odmenách kolegov a kolegýň v rovnakej kategórii a pravidelné reportovanie o rodových rozdieloch v odmeňovaní pre väčších zamestnávateľov.

Legislatíva zavádza postupný systém nápravných opatrení. Ak sa identifikujú neodôvodnené rozdiely presahujúce 5 %, aktivuje sa mechanizmus spoločného posúdenia odmeňovania so záväzkom prijať konkrétne nápravné kroky. Právna ochrana zahŕňa rozšírené právo na odškodnenie a procedurálne výhody pre poškodené osoby, vrátane presunu dôkazného bremena na zamestnávateľa.

Kontrola plnenia povinností zamestnávateľmi vyplývajúcich z návrhu zákona bude zabezpečená prostredníctvom inšpektorátov práce.

