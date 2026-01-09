Návrat ako hrom. Pobežal po MSJ strelil nádherný gól, jeho Michigan očaril všetkých - VIDEO

Okrem toho ešte Pobežal asistoval svojmu spoluhráčovi pri góle na 4:1.
Slovenský hokejista Tomáš Pobežal si zahral vo svojom klube Kingston Frontenacs v kanadskej OHL prvýkrát od juniorského šampionátu. A zaskvel sa nádherným gólom.

Zvyšoval na priebežných 2:0, keď sa dostal puku a spoza brány prekvapil brankára zásahom „Michigan“. Ohromiť to muselo aj domácich fanúšikov Saginaw Spirit.

Okrem toho ešte Pobežal asistoval svojmu spoluhráčovi pri góle na 4:1. Napokon Kingston triumfoval vysoko 6:1 a pripísal si druhú výhru v rade.

Klub je vo Východnej konferencii na 7. mieste s deväťbodovým náskokom, ktorý háji postup do play-off.

Pobežal v 34 zápasoch tejto sezóny dosiahol 20 bodov za osem presných zásahov a 12 asistencií. Na MSJ v piatich dueloch strelil jeden gól. V Kingstone spolu s ním hrajú aj Slováci Robin Kuzma a Alex Mišiak.

