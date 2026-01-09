Návrat ako hrom. Pobežal po MSJ strelil nádherný gól, jeho Michigan očaril všetkých - VIDEO

Slovenský hokejista Tomáš Pobežal si zahral vo svojom klube Kingston Frontenacs v kanadskej OHL prvýkrát od juniorského šampionátu. A zaskvel sa nádherným gólom.
Zvyšoval na priebežných 2:0, keď sa dostal puku a spoza brány prekvapil brankára zásahom „Michigan“. Ohromiť to muselo aj domácich fanúšikov Saginaw Spirit.
WELCOME BACK, TOMÁŠ POBĚŽAL!
In his first game back from representing Slovakia at the 2026 World Juniors, Poběžal pulls off a Michigan for the Kingston Frontenacs 🚨@KingstonFronts | @OHLHockey#OHLpic.twitter.com/KskO0xJnog
— FloHockey (@FloHockey) January 9, 2026
Okrem toho ešte Pobežal asistoval svojmu spoluhráčovi pri góle na 4:1. Napokon Kingston triumfoval vysoko 6:1 a pripísal si druhú výhru v rade.
Klub je vo Východnej konferencii na 7. mieste s deväťbodovým náskokom, ktorý háji postup do play-off.
Pobežal v 34 zápasoch tejto sezóny dosiahol 20 bodov za osem presných zásahov a 12 asistencií. Na MSJ v piatich dueloch strelil jeden gól. V Kingstone spolu s ním hrajú aj Slováci Robin Kuzma a Alex Mišiak.